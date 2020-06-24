Студентка Анастасия Недашковская во время взрыва на Позняках в Киеве 21 июня чудом осталась жива, но к сожалению, потеряла родителей и брата. Теперь девушка поделилась в сети трогательными фото родных и поблагодарила их за все.

Фото Насти Недашковской с погибшими родными

Архивные фотографии с погибшими родителями и братом Анастасия Недашковская опубликовала в своем инстаграме через несколько дней после трагедии.

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На этих фото Настя в красивом серебристом вечернем платье стоит рядом с родными людьми.

Спасибо за все, мама. Спасибо за все, папа,

– написала она.

Настя Недашковская с погибшими родителями / коллаж 24 канала – фото из инстаграма

Также девушка показала фотографию со старшим братом Евгением, который погиб вместе с родителями во время взрыва.

Покойся с миром. Ты навсегда останешься лучшим братом,

– отметила она.

Анастасия Недашковская с погибшим братом Евгением / фото из инстаграма девушки

Семья Недашковских:

Владимир – отец, работал машинистом в Укрзализныце;

Инна – мать, была домохозяйкой;

Евгений – старший сын, работал поваром в ресторане;

Анастасия – младшая дочь, студентка.

Когда состоятся похороны погибшей семьи Недашковских

Настя сообщила, что похороны ее родных состоятся завтра, 25 июня. Она просит всех, кто знал ее родителей и хочет прийти на церемонию прощания, обращаться к ней. Сама девушка сейчас находится у своей подруги.

Что известно о гибели семьи Недашковских:

Семья погибла около 10 утра 21 июня, когда в многоэтажке на Позняках прогремел взрыв.

Квартира семьи Недашковских оказалась в эпицентре взрыва. Родителей и сына сразу же засыпало обломками бетонных плит.

Выжить удалось только дочери Анастасии, которая на момент взрыва была в ванной комнате. Она отделалась легкими царапинами и порезами, и после трагедии находится у подруги.

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