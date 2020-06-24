Спасибо за все, – 18-летняя Настя показала трогательные фото семьи, погибшей на Позняках
Студентка Анастасия Недашковская во время взрыва на Позняках в Киеве 21 июня чудом осталась жива, но к сожалению, потеряла родителей и брата. Теперь девушка поделилась в сети трогательными фото родных и поблагодарила их за все.
Фото Насти Недашковской с погибшими родными
Архивные фотографии с погибшими родителями и братом Анастасия Недашковская опубликовала в своем инстаграме через несколько дней после трагедии.
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На этих фото Настя в красивом серебристом вечернем платье стоит рядом с родными людьми.
Спасибо за все, мама. Спасибо за все, папа,
– написала она.
Настя Недашковская с погибшими родителями / коллаж 24 канала – фото из инстаграма
Также девушка показала фотографию со старшим братом Евгением, который погиб вместе с родителями во время взрыва.
Покойся с миром. Ты навсегда останешься лучшим братом,
– отметила она.
Анастасия Недашковская с погибшим братом Евгением / фото из инстаграма девушки
Когда состоятся похороны погибшей семьи Недашковских
Настя сообщила, что похороны ее родных состоятся завтра, 25 июня. Она просит всех, кто знал ее родителей и хочет прийти на церемонию прощания, обращаться к ней. Сама девушка сейчас находится у своей подруги.
Что известно о гибели семьи Недашковских:
- Семья погибла около 10 утра 21 июня, когда в многоэтажке на Позняках прогремел взрыв.
- Квартира семьи Недашковских оказалась в эпицентре взрыва. Родителей и сына сразу же засыпало обломками бетонных плит.
- Выжить удалось только дочери Анастасии, которая на момент взрыва была в ванной комнате. Она отделалась легкими царапинами и порезами, и после трагедии находится у подруги.
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- Мощный взрыв прогремел утром воскресенья, 21 июня. В результате взрыва с 5 по 8 этажи здания были повреждены.
- Из-за взрыва погибли 5 человек. Кроме семьи Недашковских, погибла бабушка-пенсионерка и мужчина 1976 года рождения.
- Вероятной причиной взрыва называют утечку газа. Жители дома, где произошел взрыв, рассказали, что за несколько дней до взрыва к ним приходили коммунальщики и что-то "ремонтировали". После этого в доме был ощутим запах газа.
- Полиция уже возбудила уголовное дело из-за взрыва в доме. Секцию многоэтажки, где произошел взрыв, снесут. Там было 40 квартир. Между тем жильцов дома обещают обеспечить жильем к зиме.
- Киевские власти пообещали выделить пострадавшим от 50 до 100 тысяч гривен материальной помощи.