"Спасибо непокоренному Владимиру Балуху за мужество": Порошенко ответил на письмо политузника
В субботу, 23 июня, украинский политзаключенный Владимир Балух написал письмо президенту Украины. А 24 июня Петр Порошенко ответил на его письмо.
Об этом Президент Украины написал на своей странице в Facebook.
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Президент Украины Петр Порошенко поблагодарил крымского политзаключенного Кремля Владимира Балуха за письмо, которое тот написал президенту из СИЗО Симферополя, и еще большую благодарность выразил за мужество пленника.
Никто не одолеет народ, который поет украинский гимн даже в кремлевских застенках – несмотря на запреты и под угрозой жестокого наказания,
– говорится в сообщении Порошенко.
Он также добавил, что продолжит борьбу за освобождение всех украинских заложников и будет делать все, чтобы приблизить этот миг.
Напомним, 25 июня в Железнодорожном районном суде Симферополя состоится судебное заседание, на котором должны рассмотреть возможность условно-досрочного освобождения по ходатайству защиты украинского активиста Владимира Балуха.
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