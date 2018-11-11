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      Спасибо России, что нам дают все блага: две буханки хлеба как гарантия высокой явки на "выборах"

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      Людей на "выборы" пророссийские боевики сгоняли, как могли: музыкой, дешевым хлебом по две буханки в одни руки, маслом и овощами.

      Точки продажи установили сразу возле участков. За продуктами выстраивались очереди, о которых журналисты пропагандистских СМИ сразу же писали, что это якобы очереди желающих проголосовать. Дешевые яйца и масло, картофель и капуста, а еще хлеб, сахар, колбаса и мед – вот описание вида типичного "избирательного" участка на псевдовыборах в "республиках".

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      Для полного "счастья" – музыкальное сопровождение в стиле шансон. А еще участники так называемых выборов на выходе с участка могут выиграть приз. Правдами-неправдами затянуть людей на голосование сепаратистам удалось. Вот только в очередях, в основном, пенсионеры с лозунгами вроде "спасибо России" и "спасибо Путину" – за то, "что нам дают все блага". Пропагандистские СМИ хвастаются: в 18 часов в самопровозглашенной ДНР уже проголосовали 76%, а в ЛНР – 72%. Что явка будет именно такой – еще несколько дней назад говорили в Службе безопасности Украины.


      Участники так называемых выборов на выходе с участка могут выиграть приз

      Это в день выборов людей просят прийти по-хорошему. А накануне фейкового голосования студентам Донецка и Луганска намекнули: если не придут избирать главу "молодой республики" – будут проблемы. А еще на все стороны раздавали паспорта вымышленных республик.

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      В конце концов, и результаты этого "волеизъявления" уже известны. Службе безопасности Украины удалось узнать, что Денису Пушиліну, который "баллотируется" в Донецке, нарисовали 55%, а Леониду Пасечнику в Луганске – 63%. К слову, он тоже уже проголосовал. С хорошим настроением и за "интеграцию с Российской Федерацией".


      Глава МИД Швеции Маргот Вальстрем считает "выборы" срывом Минских соглашений

      А президент Украины несколько часов назад в Париже говорил о псевдоволеизъявлении с лидерами Франции и Германии. Международная реакция на псевдоголосование ждать себя не заставила. Швеция присоединилась к странам, которые осуждают псевдовыборы на оккупированных территориях.

      Запланированы на 11 ноября "выборы" на востоке Украины нарушают украинское законодательство и международное право и четко демонстрируют отсутствие желания России уважать мирный процесс в рамках Минских договоренностей,
      – заявила министр иностранных дел Швеции Маргот Вальстрем.

      Разделяет мнение Швеции и Канада. В ОБСЕ считают, что эти выборы не будут отвечать Минским соглашениям. Не признают так называемое голосование также НАТО и ЕС. Украинская власть называет эти "выборы" преступлением и призывает ЕС ввести санкции против организаторов. Этот вопрос совет министров обсудит 19 ноября.

      Напомним, президент Украины Петр Порошенко анонсировал заседание Постоянного Совета ОБСЕ в Вене 12 ноября, где этот вопрос внесут вне очереди в повестку дня, и призвал жителей оккупированных территорий не участвовать в "выборах".

      Автор: Людмила Кушнир
      Теги: Новости Украины Новости Донецка Война на Донбассе Украина – Россия Новости Луганска Псевдовыборы на оккупированном Донбассе
      Источник: 24 канал
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