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      Спасибо, следующий: Ариана Гранде посвятила песню экс-бойфрендам

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      Ариана Гранде
      Ариана Гранде / GettyImages

      25-летняя певица Ариана Гранде, которая на днях отменила помолвку с 24-летним телеведущим Питом Дэвидсоном, выпустила новый трек "Thank you, next" (переводится "Спасибо, следующий"), который посвящен бывшим партнерам.

      Трек появился на официальном YouTube-аккаунте певицы 3 ноября.

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      В песне Гранде вспомнила своих бывших мужчин: Дэвидсона, Миллера, а также Биг Шона и Рики Альвареса.

      "Почти вышла замуж. И за Пита я так благодарна. Хотела бы сказать спасибо Малькольму. Потому что он был ангелом. Один научил меня любви. Один научил меня терпеть. Другой научил меня боли. Теперь я такая удивительная. Я любила и я потеряла", – поет Ариана в песне.

      Слушайте песню Арианы Гранде "Thank you, next":

       

      Напомним, Ариана Гранде и Пит Дэвидсон решили взять паузу в отношениях и отменить помолвку. В СМИ поговаривают, что причиной завершения отношений Арианы и Пита стала внезапная смерть экс-бойфренда певицы – рэппера Мак Миллера.

      Что известно про роман Арианы Гранде и Пита Девидсона?Ариана Гранде закрутила роман с 24-летним телеведущим популярного шоу Saturday Night Live Питом Дэвидсоном в начале мая 2018 года. О своей помолвке пара официально сообщила сети на праздновании дня рождения актера Роберта Паттинсона в Лос-Анджелесе. Но влюбленные пока не спешат с женитьбой, поскольку этим летом Ариана будет занята промокампанией ее четвертого музыкального альбома, предварительная продажа которого стартует 20 июня.

      К слову, 2 июня Пит сделал две татуировки в честь Арианы: первую – в виде ушей кролика с обложки ее альбома Dangerous Woman 2016 года и вторую – в форме инициалов девушки A. G. на большом пальце.

      Теги: LifeStyle Музыка
      Источник: 24 канал
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