Спасибо, следующий: Ариана Гранде посвятила песню экс-бойфрендам

25-летняя певица Ариана Гранде, которая на днях отменила помолвку с 24-летним телеведущим Питом Дэвидсоном, выпустила новый трек "Thank you, next" (переводится "Спасибо, следующий"), который посвящен бывшим партнерам.

Трек появился на официальном YouTube-аккаунте певицы 3 ноября.

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В песне Гранде вспомнила своих бывших мужчин: Дэвидсона, Миллера, а также Биг Шона и Рики Альвареса.

"Почти вышла замуж. И за Пита я так благодарна. Хотела бы сказать спасибо Малькольму. Потому что он был ангелом. Один научил меня любви. Один научил меня терпеть. Другой научил меня боли. Теперь я такая удивительная. Я любила и я потеряла", – поет Ариана в песне.

Слушайте песню Арианы Гранде "Thank you, next":

Напомним, Ариана Гранде и Пит Дэвидсон решили взять паузу в отношениях и отменить помолвку. В СМИ поговаривают, что причиной завершения отношений Арианы и Пита стала внезапная смерть экс-бойфренда певицы – рэппера Мак Миллера.