Спасибо, Ульяна: украинцы под МЗ поблагодарили Супрун за работу

Украинцы провели под стенами Министерства здравоохранения акцию благодарности бывшей исполнительнице обязанностей профильного министра Ульяне Супрун. Когда же она вышла к собравшимся вместе со своими заместителями, люди начали им аплодировать и кричать "Спасибо" и "Лучшие".

Супрун и ее заместители написали заявления об увольнении на имя нового Премьер-министра Украины Алексея Гончарука. Теперь МЗ возглавляет Зоряна Скалецкая.

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Перед началом акции в сети запустили хэштег #ДякуюУляна. Некоторые из участников акции пришли с плакатами "Еще реформ Супрун Ульяны песнь громкая раскинется", "Благодаря Вам знаю, что моего диагноза не существует!!! Спасибо!" и другими.



Акция благодарности Ульяне Супрун под МЗ / Фото BBC News Ukrainian



Акция благодарности Ульяне Супрун под МЗ / Кадр из видео

Активисты подарили Супрун цветы, бейсбольную биту с надписью Fight for life и экосумку с надписью "Я тот, кто делает перемены".



Ульяна Супрун с битой / Фото BBC News Ukrainian



В знак благодарности Супрун подарили экосумку / Кадр из видео

А Супрун поблагодарила команду и весь коллектив Минздрава, своего мужа Марка, общественные организации и также журналистов.

Хочу поблагодарить вас, потому что это была ваша поддержка. Вы требовали от нас, чтобы мы работали всей силой, чтобы мы делали те перемены, которые происходят сейчас в системе здравоохранения и дальше будут происходить, потому что ничто не остановит изменения, перемены которых пришло,

– сказала Супрун.

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Что касается планов на будущее, то она вместе командой хочет дальше работать над изменениями в медицинской отрасли, а еще планирует написать книгу.



Акция благодарности Ульяне Супрун под стенами МОЗ / Фото BBC News Ukrainian

Смотрите видео про Ульяну Супрун: