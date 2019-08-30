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      Спасибо, Ульяна: украинцы под МЗ поблагодарили Супрун за работу

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      Акция благодарности Ульяне Супрун в Киеве
      Акция благодарности Ульяне Супрун в Киеве / Кадр из видео

      Украинцы провели под стенами Министерства здравоохранения акцию благодарности бывшей исполнительнице обязанностей профильного министра Ульяне Супрун. Когда же она вышла к собравшимся вместе со своими заместителями, люди начали им аплодировать и кричать "Спасибо" и "Лучшие".

      Супрун и ее заместители написали заявления об увольнении на имя нового Премьер-министра Украины Алексея Гончарука. Теперь МЗ возглавляет Зоряна Скалецкая.

      Узнайте, какие советы дала Супрун новому правительству

      Перед началом акции в сети запустили хэштег #ДякуюУляна. Некоторые из участников акции пришли с плакатами "Еще реформ Супрун Ульяны песнь громкая раскинется", "Благодаря Вам знаю, что моего диагноза не существует!!! Спасибо!" и другими.

      акція подяки Уляні Супрун МОЗ
      Акция благодарности Ульяне Супрун под МЗ / Фото BBC News Ukrainian

      Уляна Супрун акція подяки МОЗ
      Акция благодарности Ульяне Супрун под МЗ / Кадр из видео

      Активисты подарили Супрун цветы, бейсбольную биту с надписью Fight for life и экосумку с надписью "Я тот, кто делает перемены".

      Уляна Супрун з битою
      Ульяна Супрун с битой / Фото BBC News Ukrainian

      Уляна Супрун акція подяки МОЗ Київ фото
      В знак благодарности Супрун подарили экосумку / Кадр из видео

      А Супрун поблагодарила команду и весь коллектив Минздрава, своего мужа Марка, общественные организации и также журналистов.

      Хочу поблагодарить вас, потому что это была ваша поддержка. Вы требовали от нас, чтобы мы работали всей силой, чтобы мы делали те перемены, которые происходят сейчас в системе здравоохранения и дальше будут происходить, потому что ничто не остановит изменения, перемены которых пришло,
      – сказала Супрун.

      Читайте также: Биография Ульяны Супрун: топ-факты о реформаторе и разрушительнице мифов

      Что касается планов на будущее, то она вместе командой хочет дальше работать над изменениями в медицинской отрасли, а еще планирует написать книгу.

      Уляна Супрун дякую акція МОЗ
      Акция благодарности Ульяне Супрун под стенами МОЗ / Фото BBC News Ukrainian

      Смотрите видео про Ульяну Супрун:

       

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      Теги: Новости Здоровье Новости Украины Новости политики Кабинет Министров Украины Новости Киева Министерство здравоохранения Украины Пикет Ульяна Супрун
      Источник: 24 канал
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