"Спасибо за возможность украсть ваш пакет": в США вор оставил благодарную открытку после кражи

В американском штате Миннесота произошел курьезный случай. Там вор украл с крыльца пакет и оставил открытку с благодарностью неосмотрительным хозяевам.

На клочке бумаги воришка саркастично поблагодарил хозяев дома за предоставленную ему возможность украсть сверток. Об этом информирует CNN.

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Американка Хилари Смит заказала в Интернете рождественский подарок своему начальнику с доставкой на дом. Когда пакет пришел, она не заметила его у себя под дверью, хоть ей и поступило сообщение от службы доставки, что заказ выполнили.

Зато впоследствии она заметила другое – небольшую записку, а в ней – насмешку от вора, который присвоил себе пакет.

На верхней ступеньке аккуратно был сложен лист из тетради. На этом месте, должно быть, должен был быть пакет,

– рассказала Хилари.

Женщина также показала открытку, которую ей оставил вор.



Записка, кторую оставил вор

Быстрая маленькая благодарность вам за возможность украсть ваш пакет. Это очень мило. Спасибо. Новый владелец вашего пакета,

– говорилось там.

К слову, Хилари решила отомстить изобретательному вору. На своем крыльце она оставила еще один пакет в случае, если вор вернется.

В пакете его или ее будет ждать сюрприз от моей собаки,

– заметила она.