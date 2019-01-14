Спасибо за все, мой друг: звездные теннисисты записали прощальное видео для Маррея

Звездные участники Australian Open обратились к британцу Энди Маррею, который планирует завершить карьеру в этом сезоне.

В частности, на видео попали такие топ-теннисисты, как Роджер Федерер, Рафаэль Надаль, Каролин Возняцки, Новак Джокович и Слоан Стивенсон. Все они выразили искреннее восхищение его достижениями в теннисе.

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"Это очень печально, что тебе нужно принять это решение. Но иногда жизнь не идеальна. Просто хочу поблагодарить тебя за все, что ты сделал для нашего спорта", – сказал Рафаэль Надаль.

"Потрясающая карьера, поздравляю тебя. Ты гордость Шотландии, гордость Великобритании, ты – сер. Кто еще может этим похвастаться? Мало кто. Но ты сумел это сделать, будучи теннисистом. У тебя столько друзей в наших раздевалках, это тоже повод для гордости. Просто знай, я твой самый большой болельщик. Держись, друг", – заявил Роджер Федерер.

Напомним, что Энди Маррей проиграл первый матч на Australian Open и покинул турнир. Обидчиком британца стал испанец Роберто Баутиста-Агут. Он нанес поражение Маррею по итогам 5 сетов 6:4, 6:4, 6:7, 6:7, 6:2.

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