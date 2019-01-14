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      Спасибо за все, мой друг: звездные теннисисты записали прощальное видео для Маррея

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      Энди Маррей
      Энди Маррей

      Звездные участники Australian Open обратились к британцу Энди Маррею, который планирует завершить карьеру в этом сезоне.

      В частности, на видео попали такие топ-теннисисты, как Роджер Федерер, Рафаэль Надаль, Каролин Возняцки, Новак Джокович и Слоан Стивенсон. Все они выразили искреннее восхищение его достижениями в теннисе.

      Читайте также: Маррей драматично проиграл на Australian Open и сделал эмоциональное заявление относительно своей карьеры

      "Это очень печально, что тебе нужно принять это решение. Но иногда жизнь не идеальна. Просто хочу поблагодарить тебя за все, что ты сделал для нашего спорта", – сказал Рафаэль Надаль.

      "Потрясающая карьера, поздравляю тебя. Ты гордость Шотландии, гордость Великобритании, ты – сер. Кто еще может этим похвастаться? Мало кто. Но ты сумел это сделать, будучи теннисистом. У тебя столько друзей в наших раздевалках, это тоже повод для гордости. Просто знай, я твой самый большой болельщик. Держись, друг", – заявил Роджер Федерер.

      Напомним, что Энди Маррей проиграл первый матч на Australian Open и покинул турнир. Обидчиком британца стал испанец Роберто Баутиста-Агут. Он нанес поражение Маррею по итогам 5 сетов 6:4, 6:4, 6:7, 6:7, 6:2.

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      Теги: Спорт Australian Open Теннис
      Источник: 24 Канал
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