Кот провалился в колодец на Харьковщине почти 2 недели назад. Он громко мяукал, поэтому местные жители несколько раз самостоятельно пыталась спасти, животное. Однако глубина колодца и тайник четвероногого не позволяли этого сделать.

На спасение решились местные дети. Они нашли местную организацию по спасению животных, которая согласилась помочь. Актуально Неделя идентификации животных: что делать, если вы нашли на улице собаку или кошку Спасение кота: детали Кот провалился в 18-метровый колодец в селе Малое Веселое.

Инициаторами освобождения кота стали дети, которых смущало мяуканье кота из колодца. Они обращались в ГСЧС и к волонтерам, помогла им профильная организация.

Для спуска использовали альпинистское снаряжение: один из мужчин спустился до дна колодца, чтобы забрать животное.

Оказалось, что кот сидел на внешней стороне бетонных колец, которые являются основой колодца. Он залез в щель между ними. Ее ширина была не более, чем 5 сантиметров.

Спасатель расширил бетонное основание кувалдой: через несколько минут кот уже оказался наверху и еще и нашел себе хозяйку. Его забрала одна из неравнодушных девушек, которая настаивала на спасении четвероногого.

Спасатели отметили, что усач выжил благодаря тому, что имел доступ к воде. Спасение четвероногого в селе Малое Веселое: видео