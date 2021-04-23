Спасли кота с 18-метрового колодца на Харьковщине: милое видео
Кот провалился в колодец на Харьковщине почти 2 недели назад. Он громко мяукал, поэтому местные жители несколько раз самостоятельно пыталась спасти, животное. Однако глубина колодца и тайник четвероногого не позволяли этого сделать.
Источник:Animal Rescue Kharkiv
На спасение решились местные дети. Они нашли местную организацию по спасению животных, которая согласилась помочь.
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Спасение кота: детали
- Кот провалился в 18-метровый колодец в селе Малое Веселое.
- Инициаторами освобождения кота стали дети, которых смущало мяуканье кота из колодца. Они обращались в ГСЧС и к волонтерам, помогла им профильная организация.
- Для спуска использовали альпинистское снаряжение: один из мужчин спустился до дна колодца, чтобы забрать животное.
- Оказалось, что кот сидел на внешней стороне бетонных колец, которые являются основой колодца. Он залез в щель между ними. Ее ширина была не более, чем 5 сантиметров.
- Спасатель расширил бетонное основание кувалдой: через несколько минут кот уже оказался наверху и еще и нашел себе хозяйку. Его забрала одна из неравнодушных девушек, которая настаивала на спасении четвероногого.
- Спасатели отметили, что усач выжил благодаря тому, что имел доступ к воде.
Спасение четвероногого в селе Малое Веселое: видео
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