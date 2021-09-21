Впоследствии его забрали и решили найти владельца. Это было не слишком трудно, поскольку в пернатого на лапе заметили кольцо с номером телефона. Об этом рассказал 20 сентября директор Одесского зоопарка Игорь Беляков.

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Отвезли в новый дом

По словам Белякова, птицу забрали из-под этого отеля и отвезли в зоопарк. Теперь ей обеспечат тепло, комфортные условия, а также хороший рацион.

В аиста не обнаружили ранений, однако он был сильно истощен. Сейчас уже начался процесс восстановления.



Спасенный аист на парковке, где его заметили / Фото Татьяны Шведюк

Почему приземлился в отеле

Кольцо на ноге аиста было самодельное. Директор зоопарка позвонил по номеру, который там был, и трубку поднял бывший владелец создания.

Житель села Гвоздовка в Одесской области рассказал, что подобрал маленького птенчика после того, как сгорело гнездо аистов. Он выкармливал аистенка до момента, пока он не вырос. Недавно он покинул дом и мужчина надеялся, что птица прибьется к группе представителей своего вида.

Однако самостоятельная жизнь оказалась для нее непосильной ношей. Поэтому молодая птица решила снова поселиться среди людей.