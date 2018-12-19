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      Спасо-Преображенский собор Киева вместе покинул УПЦ МП и стал частью новой Объединенной церкви

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      Приход Спасо-Преображенского собора Киева отошел от УПЦ МП в пользу Православной церкви Украины
      Приход Спасо-Преображенского собора Киева отошел от УПЦ МП в пользу Православной церкви Украины / Соцсети

      Приход митрополита Переяслав-Хмельницкого и Вишневского Александра Драбинко перешла из Украинской православной церкви Московского патриархата в Православную церковь Украины. Соответствующее решение приняла приходской совет, который возглавляет бывший член "Партии регионов" Игорь Лысов

      Об этом сам Драбинко заявил во время утренней литургии в Спасо-Преображенском соборе Киева, пишет "Главком".

      Читайте также: На Буковине верующие УПЦ МП самостоятельно перешли в Православную церковь Украины

      В то же время издание добавляет, что 18 декабря состоялось заседание приходского совета, который возглавляет бывший народный депутат от "Партии регионов" Игорь Лысов. На собрании положительно решили вопрос перехода общины из УПЦ МП в Православную церковь Украины.

      Заметим, что митрополит Александр (Драбинко) продолжает служить в Спасо-Преображенском соборе в Киеве.

      Напомним, Александра Драбинко был одним из тех, кого так называемый Священный синод Московской патриархии освободил от должности и запретил служить. Причиной такого шага стало участие священнослужителя в Объединительном соборе.

       

      Кто такой Александр Драбинко?
      Он является сторонником предоставления автокефалии Украинской православной церкви и такую ​​позицию он высказывал и раньше. К примеру, в 2012 году Священный Синод УПЦ МП обвинил его в недостойном поведении и освободил от должности председателя Отдела внешних связей. Также весной 2018 года архиерей подписал обращение к Варфоломею с просьбой предоставить автокефалию Украинской православной церкви.
      Кроме того, в 2016 году народный депутат Вадим Новинский совершил нападение на него и угрожал. В том же году священнослужитель заявил о злоупотреблениях в УПЦ МП. Речь шла о лоббировании в Украине российских интересов Виктором Медведчуком и Новинским.

      В свое время Драбинко был помощником ныне покойного митрополита Киевского и всея Украины Владимира.

      Как создавали единую поместную церковь в Украине?
      9 октября в Стамбуле началось трехдневное заседание Синода Вселенского патриархата. 10 октября на этом собрании церковники заслушали отчет посланцев патриарха Варфоломея (экзархов), которые почти месяц провели в Украине. В частности, сваященнослужители ездили по украинским церквях, разговаривали со священниками. Именно по результатам их отчета, Украина и было принято разрешение на создание Единой Поместной Церкви.

      15 декабря во время Объединительного собора православные архиереи объявили об объединении украинских церквей в единую поместную независимую церковь. Ее официальное название звучит так – Украинская поместная автокефальная православная церковь. Предстоятелем Единой поместной православной церкви стал митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний. Его кандидатуру поддержало большинство архиереев на Объединительном соборе в Киеве. Кафедральным собором Православной церкви Украины станет Михайловский Златоверхий собор, а не София Киевская как сообщалось ранее.

      ЧТО ЕЩЕ ИЗВЕСТНО Об Александре Драбинко:
      Теги: Новости Украины Новости Киева Новости политики УПЦ МП Единая поместная церковь Религия
      Источник: 24 Канал
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