Спасо-Преображенский собор Киева вместе покинул УПЦ МП и стал частью новой Объединенной церкви

Приход митрополита Переяслав-Хмельницкого и Вишневского Александра Драбинко перешла из Украинской православной церкви Московского патриархата в Православную церковь Украины. Соответствующее решение приняла приходской совет, который возглавляет бывший член "Партии регионов" Игорь Лысов

Об этом сам Драбинко заявил во время утренней литургии в Спасо-Преображенском соборе Киева, пишет "Главком".

Читайте также: На Буковине верующие УПЦ МП самостоятельно перешли в Православную церковь Украины

В то же время издание добавляет, что 18 декабря состоялось заседание приходского совета, который возглавляет бывший народный депутат от "Партии регионов" Игорь Лысов. На собрании положительно решили вопрос перехода общины из УПЦ МП в Православную церковь Украины.

Заметим, что митрополит Александр (Драбинко) продолжает служить в Спасо-Преображенском соборе в Киеве.

Напомним, Александра Драбинко был одним из тех, кого так называемый Священный синод Московской патриархии освободил от должности и запретил служить. Причиной такого шага стало участие священнослужителя в Объединительном соборе.

Кто такой Александр Драбинко?

Он является сторонником предоставления автокефалии Украинской православной церкви и такую ​​позицию он высказывал и раньше. К примеру, в 2012 году Священный Синод УПЦ МП обвинил его в недостойном поведении и освободил от должности председателя Отдела внешних связей. Также весной 2018 года архиерей подписал обращение к Варфоломею с просьбой предоставить автокефалию Украинской православной церкви.

Кроме того, в 2016 году народный депутат Вадим Новинский совершил нападение на него и угрожал. В том же году священнослужитель заявил о злоупотреблениях в УПЦ МП. Речь шла о лоббировании в Украине российских интересов Виктором Медведчуком и Новинским.



В свое время Драбинко был помощником ныне покойного митрополита Киевского и всея Украины Владимира.

Как создавали единую поместную церковь в Украине?

9 октября в Стамбуле началось трехдневное заседание Синода Вселенского патриархата. 10 октября на этом собрании церковники заслушали отчет посланцев патриарха Варфоломея (экзархов), которые почти месяц провели в Украине. В частности, сваященнослужители ездили по украинским церквях, разговаривали со священниками. Именно по результатам их отчета, Украина и было принято разрешение на создание Единой Поместной Церкви.



15 декабря во время Объединительного собора православные архиереи объявили об объединении украинских церквей в единую поместную независимую церковь. Ее официальное название звучит так – Украинская поместная автокефальная православная церковь. Предстоятелем Единой поместной православной церкви стал митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний. Его кандидатуру поддержало большинство архиереев на Объединительном соборе в Киеве. Кафедральным собором Православной церкви Украины станет Михайловский Златоверхий собор, а не София Киевская как сообщалось ранее.