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      Спасся от секс-скандала: Сильвестра Сталоне больше не обвиняют в изнасиловании

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      Сильвестр Сталлоне
      Сильвестр Сталлоне / GettyImages

      Прокуратура Лос-Анджелеса отказалась выдвигать обвинения против знаменитого голливудского актера Сильвестра Сталлоне, которого в конце 2017 года обвиняли в изнасиловании.

      Об этом сообщает издание TMZ. Прокуратура отказалась от дела из-за недостатка доказательств, срока давности, который истек, и того, что свидетели не смогли подтвердить обвинения.

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      Как говорится в источнике, показания двух свидетелей непосредственно противоречили показаниям предполагаемой жертвы актера.

      Напомним, что в ноябре 2017 года одна женщина, имя которой осталось неизвестным, обвинила Сталлоне в сексуальных домогательствах, которые произошли в 1986 году, когда ей было всего 16. Также еще одна женщина, которая тоже не называет своего имени, заявила, что актер набросился на нее в 1990 году в собственном офисе.

      Теги: LifeStyle Изнасилование Секс-скандал Голливуд Кино
      Источник: 24 Канал
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