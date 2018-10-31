Спасся от секс-скандала: Сильвестра Сталоне больше не обвиняют в изнасиловании

Прокуратура Лос-Анджелеса отказалась выдвигать обвинения против знаменитого голливудского актера Сильвестра Сталлоне, которого в конце 2017 года обвиняли в изнасиловании.

Об этом сообщает издание TMZ. Прокуратура отказалась от дела из-за недостатка доказательств, срока давности, который истек, и того, что свидетели не смогли подтвердить обвинения.

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Как говорится в источнике, показания двух свидетелей непосредственно противоречили показаниям предполагаемой жертвы актера.

Напомним, что в ноябре 2017 года одна женщина, имя которой осталось неизвестным, обвинила Сталлоне в сексуальных домогательствах, которые произошли в 1986 году, когда ей было всего 16. Также еще одна женщина, которая тоже не называет своего имени, заявила, что актер набросился на нее в 1990 году в собственном офисе.