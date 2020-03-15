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      Спецборт с эвакуированными из Италии украинцами приземлился в "Борисполе": видео

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      Самолет SkyUp / Иллюстративное фото

      Украина 15 марта провела эвакуацию своих граждан из Италии. Спецборт авиакомпании SkyUp забрал 123 человека из аэропорта Венеции. Среди них – 98 человек, которые застряли в автобусах на границе со Словенией 12 марта. Еще 27 человек – это те, кто захотели эвакуироваться, откликнувшись на призыв дипломатов.

      Так, около 23:00 самолет приземлился в аэропорту "Борисполь". На брифинге, предшествовавшем прилету украинцев, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба отметил: все без исключения пассажиры борта здоровы. Перед осмотром украинских медиков три проверки им провели итальянские врачи.

      Все пассажиры подписали согласие на добровольную самоизоляцию. В случае ее нарушения их будет ждать наказание.

      Встреча эвакуированных из Италии украинцев: онлайн-трансляция

      Что известно об украинцах, застрявших на итальянско-словенской границе?
      В ночь на 13 марта словенские пограничники завернули два автобуса с украинцами, которые возвращались из Италии. На родину хотели вернуться около 100 наших граждан. Пограничники их не пустили, поскольку Словения не допускает в свои пределы иностранцев из-за карантина. Люди длительное время находились на границе между Италией и Словенией в подвисшем состоянии. Делом тщательно занялось МИД, которое решило эвакуировать граждан Украины. Под свой контроль дело взял президент Владимир Зеленский. Фирма SkyUp бесплатно предоставила для эвакуации свой самолет. После высадки всех эвакуированных его тщательно продезинфицируют.

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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Коронавирус в Украине Карантин в Украине 2020 Новости Украины Здоровье Новости Здоровье Офіс Президента авиация SkyUp Коронавирус Covid-19
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