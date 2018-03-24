Специалисты NASA активно тестируют специальную систему для космической передачи данных

Для того чтобы решить проблему медленной передачи данных на Землю со спутников, специалисты NASA и инженеры телекоммуникационного стартапа ATLAS Space Operations совместно разработали мобильную систему космической передачи данных, и сейчас активно ее тестируют.

Об этом сообщает InternetUA.

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Идея проекта заключается в том, что когда исследователям необходимо получить данные со спутника, они могли бы не ждать удобного случая, а вместо этого развернуть небольшой передатчик в нужном месте и передать информацию через него,

– говорится в сообщении.

Система состоит из микрокомпьютера, который обеспечит сохранение данных при сбое, и четырех антенн, вес каждой из которых не превышает пяти килограммов. Для работы ему необходимы только источник энергии и доступ в Интернет. Она способна в реальном времени обрабатывать сигналы сразу от нескольких небольших спутников и быстро настраиваться на работу всего через несколько минут после обращения к ней.

Разработчики отмечают, что система ATLAS еще требует определенных доработок, но в будущем сможет обеспечить быструю и качественную передачу данных на Землю даже в тех местах, где NASA не имеет станций наземного базирования.

Если разработка проекта успешно завершится, такие передатчики станут недорогим и практичным решением, которое позволит хранить бэкапы и обеспечивать поддержку миссий, осуществляя дополнительную связь между космическими аппаратами и Землей.