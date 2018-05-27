Специалисты назвали продукты, которые нельзя подогревать

Повторная термическая обработка некоторых пищевых продуктов может негативно влиять на здоровье.

Со слов медиков, приготовленная и повторно разогретая еда теряет много полезных качеств, а иногда и вовсе превращается во вредную пищу, передает Zdorovia.

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В частности, эксперты не рекомендуют заново подвергать пищу термической обработке, приготовленной из свеклы, ведь этот овощ полностью теряет свои витамины.

Мясо во время повторного нагрева также теряет значительное количество своих вкусовых качеств. А еще при этом происходит расщепление легкоусвояемых белков. А поскольку мясо относится к продуктам, которые долго перевариваются, то с потерей этих белков оно превращается в опасный для органов пищеварения продукт.

Негативно дополнительная термическая обработка влияет и на грибы, из-за тех же белков.

Не рекомендуют подогревать уже сваренное яйцо или омлет – полезные микроэлементы после этого останутся в мизерном количестве, а еще в блюде появятся очень вредные для здоровья токсины и канцерогенные вещества.

Блюда из картофеля становятся вредными из-за крахмала. Во время разогрева он распадается под воздействием высоких температур, что тоже может негативно отразиться на здоровье.

Фото: unsplash.