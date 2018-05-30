Специалисты назвали сок, который может улучшить зрение и состояние кожи

Специалисты советуют пить больше ананасового сока, поскольку он улучшает зрение и состояние кожи.

Все потому, что ананасовый сок содержит бета-каротин и витамин С, пишет Healthy Style.

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Благодаря этим антиоксидантам уменьшаются морщины, а также повреждения кожи, вызванные облучением и загрязнением.

Витамин С вовлечен в процесс формирования коллагена – главного белка, благодаря которому кожа становится эластичной и прочной.

Исследование, которое проводилось в Великобритании с участием 1000 пар близнецов, показало, что витамин С снижает риск развития катаракты в три раза. Внутриглазная жидкость, которая содержится в витамине С, может предотвращать нарушения приводшие к развитию катаракты.

К слову, ежедневное употребление небольших порций шоколада способно улучшить зрение, при этом есть нужно именно темный шоколад. Главную роль в процессе играют флавонолы – органические соединения, содержащие несколько ароматических колец.