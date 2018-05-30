14:05
30 май 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
27°C
27°C 10°C
  • четверг
    29°C 19°C
  • пятница
    22°C 13°C
  • суббота
    25°C 11°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
УБИЙСТВО АРКАДИЯ БАБЧЕНКО ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ СБИТЫЙ "БОИНГ 777"
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Трамп никого не любит больше Путина. Сувенирка российского мундиаля
Вєсті Кремля
22:39, 29 мая
Вести.UA.
Вєсті.UA
00:27, сегодня
Почему детекторы лжи для ГБР ставят под сомнение относимость доказательств по всей Украине
ЦРУ
09:00, сегодня
Порошенко проти BBC: чи справді президент України купив зустріч з Трампом
Підсумки дна
16:00, 26 мая
Вспомнить Все. Первые детские коллекции
Згадати все
13:37, сегодня
Телеканал новостей 24 Новости Здоровая жизнь
УБИЙСТВО АРКАДИЯ БАБЧЕНКО ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ СБИТЫЙ "БОИНГ 777"

Специалисты назвали сок, который может улучшить зрение и состояние кожи

276 Читати новину українською
Ананасовый сок улучшает зрение
Ананасовый сок улучшает зрение / fitlife.tv

Специалисты советуют пить больше ананасового сока, поскольку он улучшает зрение и состояние кожи.

Все потому, что ананасовый сок содержит бета-каротин и витамин С, пишет Healthy Style.

Читайте также: Как восстановить зрение за неделю: эффективная методика

Благодаря этим антиоксидантам уменьшаются морщины, а также повреждения кожи, вызванные облучением и загрязнением.

Витамин С вовлечен в процесс формирования коллагена – главного белка, благодаря которому кожа становится эластичной и прочной.

Исследование, которое проводилось в Великобритании с участием 1000 пар близнецов, показало, что витамин С снижает риск развития катаракты в три раза. Внутриглазная жидкость, которая содержится в витамине С, может предотвращать нарушения приводшие к развитию катаракты.

К слову, ежедневное употребление небольших порций шоколада способно улучшить зрение, при этом есть нужно именно темный шоколад. Главную роль в процессе играют флавонолы – органические соединения, содержащие несколько ароматических колец.

Теги: Здоровье LifeStyle Здоровая жизнь
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук