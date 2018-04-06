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Специалисты обнаружили вирус, который похищает данные из популярных мессенджеров

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Специалисты обнаружили вирус, который похищает данные из популярных мессенджеров
Специалисты обнаружили вирус, который похищает данные из популярных мессенджеров / Фото из открытых источников

IT-специалисты обнаружили новый вирус, который способен похитить информацию из большинства популярных мессенджеров и сервисов обмена данными.

Об этом в своем блоге сообщили эксперты американской компании Trustlook.

Вирусный файл под названием com.android.boxa обнаружили в китайском приложении Cloud Module. По данным специалистов по кибербезопасности, троян использует вредоносный код, который не позволяет антивирусу провести его идентификацию и анализ. Полученные данные com.android.boxa отправляет на удаленный сервер с автономным программным обеспечением.

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Хотя кража информации из IM – это единственная функциональность этого, казалось бы, простого трояна, специалисты отмечают, что Cloud Module применяет довольно серьезные техники "маскировки" и пытается усложнить работу специалистов по информационной безопасности. Например, троян уклоняется от динамического анализа кода, используя антиэмулятор и выявляя дебаггера. Кроме того, разработчики malware сделали попытку обезопасить свой код с помощью шифрования и задействовали XOR.

В блоге Trustlook также сообщается, что обнаруженный вирус собирает информацию из Telegram, Twitter, Viber, Facebook Messenger, Skype, Line, Weibo и других популярных приложений.

Теги: Техно Соцсети Кибербезопасность Интернет
Источник: 24 Канал
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