Специалисты обнаружили вирус в обновлении известного приложении WhatsApp

Специалисты компании Mcafee Labs сообщили, что обновленная версия сервиса WhatsApp Plus содержит опасный вирус. Хакеры распространяют популярное приложение через социальные сети с помощью рекламы AdWorld.

Об этом сообщает Techradar.

Mcafee Labs сообщили, что жертвами атак стали уже около миллиона пользователей известного мессенджера WhatsApp.

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Также эксперты компании отметили, что киберпреступники обещали пользователям доступ к новейшим смайлам, а также изменение интерфейса, перевод денег и слежение по месту нахождения собеседника.

WhatsApp Plus содержит вредный алгоритм Android/PUP.Riskware.Wtaspin.GB, который ворует персональные данные, а именно: имя пользователя, номер, сообщение и список контактов. Вредоносный вирус демонстрирует рекламу, а при нажатии на окно с рекламным роликом все финансы хозяина мобильного устройства оказываются на счетах хакеров.