Специалисты рассекретили самую большую загадку Samsung Galaxy Note 9

Несколько дней назад инсайдеры выложили в сети фото защитных чехлов для смартфона Samsung Galaxy Note 9. Наблюдательные пользователи обнаружили загадочный элемент на корпусе смартфона, о назначении которого никто ничего не знал. Однако источники, приближенные к производителю смартфонов, раскрыли главную загадку нового флагмана.

Об этом сообщает akket.com.

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Если держать телефон в руке экраном вверх, то на одном из торцов корпуса можно обнаружить четвертую кнопку. Первые три сейчас можно встретить в Galaxy Note 8. Одна из них отвечает за управление питанием (блокировка, разблокировка, включение, выключение), вторая представляет из себя элемент для регулировки громкости, а вот третья служит для запуска голосового помощника Bixby, который таким образом можно включить без использования экрана телефона.

Как удалось выяснить сегодня, 15 июня, секретная кнопка Samsung Galaxy Note 9 предназначена для скриншотов, то есть при нажатии на нее можно будет делать снимки экрана. Для этого нужно всего раз нажать на нее. На нововведение это, конечно, не тянет, однако лишней такая функция точно не будет.

Впрочем, у нее будет и еще одно назначение, которое многие могут посчитать гораздо более полезным. С ее помощью владельцы телефона смогут управлять затвором камеры. Двукратное нажатие на четвертую кнопку запустит приложение "Камера". Когда запущена эта программа, камера начнет считывать нажатия на кнопку.

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С ее помощью, когда телефон находится в горизонтальном режиме, можно будет делать фотографии или включать / выключать запись видео. А длительное ее удержание позволит автоматически сфокусироваться на определенных объектах, размещая их в центре видоискателя.

Стоит отметить, что смартфон Samsung Galaxy Note 9 будет представлен публике довольно скоро – уже в первой половине августа.

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