В Днепре поймали 35-летнего киллера, который находился в розыске Интерпола. Его обвиняют в заказном убийстве в Болгарии четыре года назад.

О задержании уже сообщили в Интерпол. Об этом сообщает пресс-служба областной полиции. Читайте также В Польше задержали украинца – опасного преступника, которого разыскивает Интерпол Что известно о задержанном и в чем его обвиняют В полиции не раскрывают имени и даже гражданства мужчины. Правоохранители отметили, что он долго скрывался от правосудия в Украине.

Мужчина жил под чужим именем и пользовался фальшивыми документами. Его задержали патрульные со спецназом полиции. В автомобиле подозреваемого нашли оружие, патроны и поддельные документы.

Следователи выясняют, как мужчине удалось получить документы, а также устанавливают, причастен ли он к тяжким преступлениям на территории Украины. Что известно об Интерполе?

Это международная уголовная полиция. Организация, которая занимается сотрудничеством правоохранителей из разных стран для розыска и задержания опасных преступников со всего мира. Это международная уголовная полиция. Организация, которая занимается сотрудничеством правоохранителей из разных стран для розыска и задержания опасных преступников со всего мира. Задержанный мужчина в Днепре / Фото Нацполиции

Пистолет, который держал при себе задержанный / Фото Нацполиции