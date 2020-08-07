Спецназ полиции поймал киллера из списка Интерпола: в чем его подозревают – фото
В Днепре поймали 35-летнего киллера, который находился в розыске Интерпола. Его обвиняют в заказном убийстве в Болгарии четыре года назад.
О задержании уже сообщили в Интерпол. Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.
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Что известно о задержанном и в чем его обвиняют
- В полиции не раскрывают имени и даже гражданства мужчины. Правоохранители отметили, что он долго скрывался от правосудия в Украине.
- Мужчина жил под чужим именем и пользовался фальшивыми документами. Его задержали патрульные со спецназом полиции. В автомобиле подозреваемого нашли оружие, патроны и поддельные документы.
- Следователи выясняют, как мужчине удалось получить документы, а также устанавливают, причастен ли он к тяжким преступлениям на территории Украины.
Что известно об Интерполе?
Это международная уголовная полиция. Организация, которая занимается сотрудничеством правоохранителей из разных стран для розыска и задержания опасных преступников со всего мира.
Задержанный мужчина в Днепре / Фото Нацполиции
Пистолет, который держал при себе задержанный / Фото Нацполиции