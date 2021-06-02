Спецназ и стрельба в школе: в Одессе проводят учения – фото, видео

2 июня 2021 , 10:16
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Источник:

"УСІ"

В одесской гимназии № 4 утром 2 июня прошли учения. В них приняли участие только старшеклассники. К тренировкам привлекли спецназ, спасателей, медиков и правоохранителей.

Спецслужащие отработали свои действия в случае возникновения такой чрезвычайной ситуации. А учителя и ученики получили знания и практические навыки как вести себя в таких обстоятельствах.

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Что известно об учениях в одесской школе

  • Учения начались в 09:00 в гимназии № 4 на улице Болгарской, 88.
  • По легенде террорист выстрелил в воздух и зашел в школу, а затем продолжил стрелять внутри здания.
  • Части учеников удалось эвакуироваться на улицу, но несколько классов остались в помещении.
  • Им надо было забаррикадироваться до приезда спецназа.
  • Правоохранители специального назначения обезвредили террориста и вывели его живым.
  • Вахтерша по сценарию получила ранение. Медики оказали ей помощь.
  • Для полного "комплекта" в школе еще и произошел пожар – спасатели тушили воображаемый огонь.


Тренировка тушения пожара в школе / Фото "УСІ"

  • Ученики, принявшие участие в учениях, признались, что было страшно, ведь выстрелы были реалистичными.
  • Подобные учения городские власти хотят провести во всех школах Одессы.

Стрельба и спецназ в школе: видео

 

Автор: Вікторія Андрєєва