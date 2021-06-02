Спецназ и стрельба в школе: в Одессе проводят учения – фото, видео

В одесской гимназии № 4 утром 2 июня прошли учения. В них приняли участие только старшеклассники. К тренировкам привлекли спецназ, спасателей, медиков и правоохранителей.

Спецслужащие отработали свои действия в случае возникновения такой чрезвычайной ситуации. А учителя и ученики получили знания и практические навыки как вести себя в таких обстоятельствах.

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Что известно об учениях в одесской школе

Учения начались в 09:00 в гимназии № 4 на улице Болгарской, 88.

По легенде террорист выстрелил в воздух и зашел в школу, а затем продолжил стрелять внутри здания.

Части учеников удалось эвакуироваться на улицу, но несколько классов остались в помещении.

Им надо было забаррикадироваться до приезда спецназа.

Правоохранители специального назначения обезвредили террориста и вывели его живым.

Вахтерша по сценарию получила ранение. Медики оказали ей помощь.

Для полного "комплекта" в школе еще и произошел пожар – спасатели тушили воображаемый огонь.



Тренировка тушения пожара в школе / Фото "УСІ"

Ученики, принявшие участие в учениях, признались, что было страшно, ведь выстрелы были реалистичными.

Подобные учения городские власти хотят провести во всех школах Одессы.

Стрельба и спецназ в школе: видео