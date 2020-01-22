17:03
22 янв 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      техно lifestyle Здоровье спорт дизайн Афиша Инвестиции auto Учеба Likar logo-afisha покер
      more
      ДАВОС 2020 ДЕНЬ СОБОРНОСТИ ПНЕВМОНИЯ В КИТАЕ 2020
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: У Лукашенко дух Моисея. Подарок для Кима
      Вєсті Кремля
      22:12, 21 января
      Вести.UA: Дорогой портрет Зеленского в Баканова. Венедиктова намела нового помощника
      Вєсті.UA
      19:30, 21 января
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      24 Канал Криминал Новости криминала и ДТП
      ДАВОС 2020 ДЕНЬ СОБОРНОСТИ ПНЕВМОНИЯ В КИТАЕ 2020

      Спецназ штурмовал квартиру, где нетрезвые родители забаррикадировались с детьми

      20 Читати новину українською
      Родители навеселе закрылись в доме / korupciya.com

      В Одессе маленьких детей пришлось спасать от их матери и ее сожителя. Пара навеселе вместе с малышами забаррикадировалась в квартире.

      Инцидент произошел ночью в Приморском районе Одессы, сообщает исполняющая обязанности начальника Службы по делам детей Юлия Никандрова в Facebook.

      Читайте также: В столице полиция обнаружила незаконное содержание 11 детей

      По просьбе открыть дверь родители не реагировали. Семья была неблагополучная, жизни и здоровью детей грозила опасность. Поэтому на место вызвали спецподразделения полиции "ТОР" и "Полина" и спасателей. Когда в квартиру все же удалось пробраться, там обнаружили двух девочек в возрасте 1,5 и 4,5 года. Мать детей и ее сожитель были пьяны.

      Сотрудники спецслужбы рассказали, что родители малышей редко бывают трезвыми. Семья состоит на учете. Сейчас дети уже в безопасности – в детском доме.

      Каникулы в Украине 2019 – 2020: когда будут отдыхать школьники
      сегодня
      106295
      Автор: Анна Запотоцкая
      Теги: Новости Украины Криминал Дети и несовершеннолетние Новости Одессы
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 16:41 Налог на недвижимость 2020: когда и сколько надо заплатить
      23189
      сегодня , 16:21 Что изменят в новом трудовом кодексе: забастовки, выплаты, наказание за буллинг
      29763
      21 января , 15:37 Украинская красавица дала мастер-класс игры в покерном хедз-апе
      591
      сегодня , 15:57 Канал для Донбасса: мы по-разному видим процесс его реализации
      Олена Трибушна 412
      сегодня , 15:30 Кто может быть после Путина
      Павло Казарін 284
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук