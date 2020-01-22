Спецназ штурмовал квартиру, где нетрезвые родители забаррикадировались с детьми

В Одессе маленьких детей пришлось спасать от их матери и ее сожителя. Пара навеселе вместе с малышами забаррикадировалась в квартире.

Инцидент произошел ночью в Приморском районе Одессы, сообщает исполняющая обязанности начальника Службы по делам детей Юлия Никандрова в Facebook.

Читайте также: В столице полиция обнаружила незаконное содержание 11 детей

По просьбе открыть дверь родители не реагировали. Семья была неблагополучная, жизни и здоровью детей грозила опасность. Поэтому на место вызвали спецподразделения полиции "ТОР" и "Полина" и спасателей. Когда в квартиру все же удалось пробраться, там обнаружили двух девочек в возрасте 1,5 и 4,5 года. Мать детей и ее сожитель были пьяны.

Сотрудники спецслужбы рассказали, что родители малышей редко бывают трезвыми. Семья состоит на учете. Сейчас дети уже в безопасности – в детском доме.