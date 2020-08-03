Спецназовцы задержали киевского террориста: событие произошло в прямом эфире
В Киеве 3 августа террорист по имени Сухроб Каримов захватил банк, угрожая его взорвать. Силовики сразу же устроили специальную операцию для освобождения заложницы и задержания террориста. За несколько минут до 15 часов злоумышленника задержали.
Перед этим к террористу по его требованию впустили журналистов, поэтому его задержание произошло в прямом эфире одного из телеканалов. Об этом пишет 24 канал.
Важно В Киеве террорист пришел в банк, предположительно, со взрывчаткой: полиция начала спецоперацию
На кадрах было видно, как террорист разговаривал с журналистами. Он рассказал им о своих мотивах, озвучивал требования к представителям власти. Некоторые из них были несколько странными. В частности террорист требовал задержать представителей власти.
В это время в комнату, где находились террорист, заложница и журналисты, вбежали спецназовцы. Они повалили Каримова, чтобы тот не смог детонировать взрывчатку, и сразу же задержали его. Похоже спецоперация состоялась без пострадавших.
Сначала делом занималась полиция, позже его отдали под контроль Службы безопасности Украины. СБУ объявила специальный план "Бумеранг". Вскоре после этого и произошло задержание.
После задержания террориста на место происшествия направили взрывотехников. Они проверили рюкзак террориста на наличие в нем взрывчатки. Впрочем ее там не было.
Сам Сухроб Каримов утверждал, что у него там есть взрывчатка. Мужчина примотал себе к ноге шнурок, который был соединен с рюкзаком. Таким образом, как утверждал террорист, он смог бы детонировать устройство, даже если бы его ликвидировали.
Задержание "банковского" террориста в Киеве: смотрите видео
Захват банка в Киеве: коротко
- Утром 3 августа неизвестный мужчина пришел в "Универсал банк", в бизнес-центре "Леонардо" в Киеве, и угрожал взорвать взрывчатку. Он попросил вызвать полицию, а людям разрешил выйти. Добровольно осталась руководительница банка.
- Впоследствии стало известно о самом террористе. Это 32-летний гражданин Узбекистана Сухроб Каримов. У него был оформлен вид на жительство в Украине.
- Сначала единственным требованием злоумышленника была встреча со СМИ. Далее он просил о 40 тысячах гривен. Еще одним требованием были кофе и сигареты.
- После встречи с журналистами начались и политические требования. Он требовал задержать представителей украинской власти, а, например, российского президента Владимира Путина и вовсе убить.