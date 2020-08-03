В Киеве 3 августа террорист по имени Сухроб Каримов захватил банк, угрожая его взорвать. Силовики сразу же устроили специальную операцию для освобождения заложницы и задержания террориста. За несколько минут до 15 часов злоумышленника задержали.

Перед этим к террористу по его требованию впустили журналистов, поэтому его задержание произошло в прямом эфире одного из телеканалов. Об этом пишет 24 канал.

Важно В Киеве террорист пришел в банк, предположительно, со взрывчаткой: полиция начала спецоперацию

На кадрах было видно, как террорист разговаривал с журналистами. Он рассказал им о своих мотивах, озвучивал требования к представителям власти. Некоторые из них были несколько странными. В частности террорист требовал задержать представителей власти.

В это время в комнату, где находились террорист, заложница и журналисты, вбежали спецназовцы. Они повалили Каримова, чтобы тот не смог детонировать взрывчатку, и сразу же задержали его. Похоже спецоперация состоялась без пострадавших.

Сначала делом занималась полиция, позже его отдали под контроль Службы безопасности Украины. СБУ объявила специальный план "Бумеранг". Вскоре после этого и произошло задержание.

После задержания террориста на место происшествия направили взрывотехников. Они проверили рюкзак террориста на наличие в нем взрывчатки. Впрочем ее там не было.

Сам Сухроб Каримов утверждал, что у него там есть взрывчатка. Мужчина примотал себе к ноге шнурок, который был соединен с рюкзаком. Таким образом, как утверждал террорист, он смог бы детонировать устройство, даже если бы его ликвидировали.

Задержание "банковского" террориста в Киеве: смотрите видео

Захват банка в Киеве: коротко