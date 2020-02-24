Спецоперация СБУ на Львовщине: задержаны криминальные авторитеты – фото
Сотрудники Службы безопасности Украины задержали во Львовской области участников организованной группировки. Их подозревают в причастности к ряду резонансных преступлений в разных регионах Украины и за рубежом.
Участники банды могут быть причастны к вымогательству, разбойным нападениям, похищениям людей и заказным убийствам. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
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Что известно о деятельности преступной группы на Львовщине
- В состав группировки входили представители криминалитета, ранее судимые за тяжкие и особо тяжкие преступления.
- Деятельность организации координирует один из известных в Украине "воров в законе". Участники группировки также имеют тесные связи с транснациональными преступными группами.
- Двоих участников группы задержали во время передачи им 2 тысяч долларов от предпринимателя, у которого те, по заказу европейского бизнесмена, выбивали несуществующий долг в размере 10 тысяч долларов.
Во время обысков правоохранители изъяли огнестрельное и холодное оружие, а также большое количество свидетельств о смерти, документы посторонних лиц на недвижимость, долговые расписки на сотни тысяч долларов, а также черновые записи по операциям с незаконной добычей янтаря.
Силовики задержали криминальных авторитетов на Львовщине / Фото СБУ