Спецоперация СБУ на Львовщине: задержаны криминальные авторитеты – фото

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали во Львовской области участников организованной группировки. Их подозревают в причастности к ряду резонансных преступлений в разных регионах Украины и за рубежом.

Участники банды могут быть причастны к вымогательству, разбойным нападениям, похищениям людей и заказным убийствам. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

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Что известно о деятельности преступной группы на Львовщине

В состав группировки входили представители криминалитета, ранее судимые за тяжкие и особо тяжкие преступления.

Деятельность организации координирует один из известных в Украине "воров в законе". Участники группировки также имеют тесные связи с транснациональными преступными группами.

Двоих участников группы задержали во время передачи им 2 тысяч долларов от предпринимателя, у которого те, по заказу европейского бизнесмена, выбивали несуществующий долг в размере 10 тысяч долларов.

Во время обысков правоохранители изъяли огнестрельное и холодное оружие, а также большое количество свидетельств о смерти, документы посторонних лиц на недвижимость, долговые расписки на сотни тысяч долларов, а также черновые записи по операциям с незаконной добычей янтаря.

Силовики задержали криминальных авторитетов на Львовщине / Фото СБУ