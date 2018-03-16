Спецпрокурор США через суд запросил у компании Трампа документы, связанные с Россией

Специальный прокурор США Роберт Мюллер, который ведет расследование относительно вмешательства РФ в американские выборы в 2016 году, через суд запросил у компании Trump Organization документы, касающиеся России.

Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на анонимные источники.

Читайте также: Интрига растет: спецпрокурор США готовит новые обвинения против россиян

Пока непонятно, почему Мюллер подал запрос в суд вместо того, чтобы просто попросить у компании (которой Дональд Трамп руководил до вступления в должность главы Белого дома – "24") записи, связанные с Россией и другими темами, которыми он занимается, говорится в статье.

Это первый случай, когда расследование спецпрокурора США напрямую коснулось организации, которой руководил президент Америки, отмечает издание. До этого спецпрокурор проверял, какую роль иностранные средства могли сыграть в финансировании политической деятельности Трампа.

Кроме этого, запрос в суд на Trump Organization является свидетельством того, что "российское расследование" будет продолжаться по меньшей мере еще несколько месяцев.

С чего началось расследование относительно вмешательства России в выборы в США в 2016? Основанием для него стала кибератака на Национальный комитет Демократической партии США, в результате которой в открытый доступ попали тысячи писем сотрудников штаба Хиллари Клинтон. Разведка США выяснила, что взлом осуществили две группировки российских хакеров – Cozy Bear и Fancy Bear. Поводом для расширения "российского расследования" стало досье на действующего президента Америки, собранное бывшим офицером британской разведки Кристофером Стилом в течение 2015-2016 годов, и разоблачение многочисленных контактов членов предвыборного штаба Дональда Трампа с российскими чиновниками. Расследование ведется Министерством юстиции США и спецпрокурорм Робертом Мюллером с целью выяснить, не способствовала ли Россия избранию Трампа.