20:29
16 март 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
-3°C
-1°C -9°C
  • суббота
    -2°C -9°C
  • воскресенье
    -7°C -11°C
  • понедельник
    -6°C -14°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ПАРАЛИМПИАДА-2018 НАДЕЖДА САВЧЕНКО ВЫБОРЫ В РОССИИ 2018 ОТРАВЛЕНИЕ СЕРГЕЯ СКРИПАЛЯ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Опасность для Жириновского. Голос Кавказа
Вєсті Кремля
22:38, 15 марта
Вести. UA. Коварный план Савченко. Шапка Порошенко
Вєсті.UA
21:22, 15 марта
Криптовалюта: запретить или легализовать
ЦРУ
09:30, 14 марта
Перемога
Підсумки дна
20:00, 8 марта
Вспомнить всё. Рыбалка по-старинке
Згадати все
07:08, сегодня
Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
ПАРАЛИМПИАДА-2018 НАДЕЖДА САВЧЕНКО ВЫБОРЫ В РОССИИ 2018 ОТРАВЛЕНИЕ СЕРГЕЯ СКРИПАЛЯ

Спецпрокурор США через суд запросил у компании Трампа документы, связанные с Россией

85 Читати новину українською
Мюллер через суд хочет получить от компании Трампа документы, связанные с РФ
Мюллер через суд хочет получить от компании Трампа документы, связанные с РФ / The New York Times

Специальный прокурор США Роберт Мюллер, который ведет расследование относительно вмешательства РФ в американские выборы в 2016 году, через суд запросил у компании Trump Organization документы, касающиеся России.

Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на анонимные источники.

Читайте также: Интрига растет: спецпрокурор США готовит новые обвинения против россиян

Пока непонятно, почему Мюллер подал запрос в суд вместо того, чтобы просто попросить у компании (которой Дональд Трамп руководил до вступления в должность главы Белого дома – "24") записи, связанные с Россией и другими темами, которыми он занимается, говорится в статье.

Это первый случай, когда расследование спецпрокурора США напрямую коснулось организации, которой руководил президент Америки, отмечает издание. До этого спецпрокурор проверял, какую роль иностранные средства могли сыграть в финансировании политической деятельности Трампа.

Кроме этого, запрос в суд на Trump Organization является свидетельством того, что "российское расследование" будет продолжаться по меньшей мере еще несколько месяцев.

С чего началось расследование относительно вмешательства России в выборы в США в 2016? Основанием для него стала кибератака на Национальный комитет Демократической партии США, в результате которой в открытый доступ попали тысячи писем сотрудников штаба Хиллари Клинтон. Разведка США выяснила, что взлом осуществили две группировки российских хакеров – Cozy Bear и Fancy Bear. Поводом для расширения "российского расследования" стало досье на действующего президента Америки, собранное бывшим офицером британской разведки Кристофером Стилом в течение 2015-2016 годов, и разоблачение многочисленных контактов членов предвыборного штаба Дональда Трампа с российскими чиновниками. Расследование ведется Министерством юстиции США и спецпрокурорм Робертом Мюллером с целью выяснить, не способствовала ли Россия избранию Трампа.

Теги: Новости политики Новости России Новости США Дональд Трамп Выборы в США
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
ЧИТАТЕЛИ РЕКОМЕНДУЮТ
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»
Залиште відгук