Спецслужба, которая повлияла на ход мировой истории: что известно о французской агентуре DGSE

Капитулировав во Второй мировой войне, Франция постепенно начинала становиться на ноги и сопротивляться нацистской Германии. Активное участие в этом принимали французские спецслужбы, которые в то время еще были раздроблены. Дело в том, что битву за выживание вели два мощных лидера: Шарль де Голль и Анри Жеро – оба генералы. У каждого на поводке была своя спецслужба.

Создание французской спецслужбы

Чтобы достичь общей цели правительство создало Генеральный директорат специальных служб. Главной целью которого было освободить страну от немецкой оккупации. Однако, этот орган недолго просуществовал. Всего за год, в 1944-м его реорганизовали в Генеральный директорат по исследованиям и анализу.

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Своеобразный ребрендинг проводили постоянно. Причина одна: в рядах французских спецслужб шарила советская агентура. Соответственно, кремлевская верхушка знала о каждом четко выстроенном французском шаге. По словам историка Алексея Руденко, им удалось организовать что-то вроде такой общефранцузской сети, а также собственный учебный лагерь Бериган, который французской армии пришлось ликвидировать в 50-х годах.

Это было связано с тем, что очень многие деятели Коминтерна французов, и вообще французских левых видели в Советском Союзе определенный идеал того, к чему они стремятся. Именно среди них рекрутировалась подавляющая часть агентов, работавших на КГБ, НКВД и так далее. Среди них был наш земляк, знаменитый художник Николай Глущенко,

– отметил историк.



Художник Николай Глущенко

Все эти факторы привели к тому, что в 1945 году, путем полного реформирования и тщательной очистки рядов французских спецслужб от иностранных шпионов, образовалось новое ведомство – Служба внешней документации и контрразведки. Глава новоиспеченного органа Андре Деваврен уволил почти 9000 сотрудников и вывел ведомство на новый уровень.



Андре Деваврен

Обязанностей у новоиспеченного органа было тоже немало: диверсионные операции, слежение за важными политическими фигурами других стран и дестабилизирующая работа в странах третьего мира. Как и в большинстве спецслужб мира, основной задачей ведомства было обеспечение безопасности Франции и ее граждан от внешних угроз. Проще – разведка и контрразведка.

Относительно деятельности этого новосозданного органа, то они занимались абсолютно всем. То есть, это была и разведывательная деятельность, и контрразведывательная, они не брезговали какими-то незаконными методами,

– пояснил журналист Владимир Мисан-Милясевич.

Сразу по делу французы показали себя в 50-х годах во время войны в Индокитае, где националисты воевали против французской колониальной администрации. Задачей разведки было искать лояльных к Франции людей, создавать партизанские отряды и управлять их действиями. Преимущественно агентура участия в боях не принимала.

Она всего лишь поставляла высшему командованию информацию, и координировала подрывную работу партизан. Тупиком стала битва при Дьенбьенфу.



Битва при Дьенбьенфу

Кстати, именно индокитайский конфликт считается "жирным" и даже позорным провалом и французских спецслужб, и французской армии. Журналист Владимир Мисан-Милясевич отметил, что со стратегической точки зрения это была ошибка военного командования Франции, с тактической – это был провал спецслужб.

Исчезновение марокканского лидера

В 1965 году в Париже загадочным образом убили марокканского политика Аль-Махди Бен Барку. Существует множество версий его исчезновения и ликвидации, но одна – самая популярная.



Аль-Махди Бен Барка

Тогдашний марокканский король Хасан ІІ пытался убрать политика за его оппозиционную деятельность. Для этого он попросил помощи у французов. По словам преподавателя Французского Института в Украине Аммиса Кана, Бен Барка был коммунистом, придерживался левых идей. Хасан ІІ боялся, что у него будет большое влияние, он даже мог свергнуть действующего лидера страны.



Король Хасан II

Ну и чтобы держать прочную связь между странами, марокканцы похитили Бен Барку, а французы помогли спрятать тело. До сих пор ни тела, ни даже приблизительного места захоронения нет. Правда, журналистам удалось выяснить, что за этим могли стоять еще и спецслужбы Израиля и США. Инцидент вызвал шквал критики в сторону французских разведчиков.

Вмешательство в дела Центральноафриканской Республики

В конце 60-х годов французский спецслужба оставила значительный след и в Центральноафриканской Республике. Появился персонаж по имени Жан-Бедель Бокасса. Ранее он служил в войсках Шарля де Голля, а затем получил звание полковника в ЦАР. Впоследствии он стал президентом, а затем и вообще – императором. Правда, самопровозглашенным.



Жан-Бедель Бокасса

Но это еще не все "особенности" его характера. Историк Алексей Руденко объяснил, что Бокасса был людоедом. По некоторым данным, он лично съел до девяти тысяч человек. Кроме того, это унаследовал и его сын – один из кронпринцев.

К художественным произведениям Боккасы относится и то, что он съел единственного в стране математика, одного стоматолога и победительницу первого в стране конкурса красоты,

– рассказал историк.

К власти людоед пришел путем государственного переворота, и в 1977 году провозгласил себя императором Бокасса I. Этого всего ни случилось, если бы его восхождению на вершину самопровозглашенной славы не помогли французские спецслужбы.

Жан-Бедель решил короноваться императором, и французы пошли на беспрецедентную поддержку такого экзотического явления, как коронация Бокассы. Он устроил ее с огромным размахом – вполне бешеные деньги в стране, в которой денег не было. 100 лимузинов, десять тысяч комплектов серебряного посуды, золотой трон размером в два метра, изготовлен, конечно, во Франции,

– отметил Алексей Руденко.

Корону императору изготовила знаменитая французская фирма Arthus-Bertrand, до сих пор производит награды Франции.



Церемония коронации Бокассы I

Так называемый Бокасса I, кроме преследования оппозиционеров и установления жесткого контроля над населением, не знал границ в своей циничности. Один из таких случаев произошел со школьниками, которые вышли на протест против дорогой школьной формы. Как результат, более 100 детей убили. И именно этот случай привлек внимание международного сообщества.

Свержение режима диктатора Бокассы

Встал логичный вопрос: "А кто привел Бокассу к власти?". Ответ – французы. Чтобы "умыть" руки от чужой крови, французская армия совместно со спецслужбами провели операцию Barracuda. 20 сентября 1979 года французские военные вместе с агентами спецслужб осуществили успешный военный переворот.

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Пока Бокасса был за пределами страны у своего "друга" Муаммара Каддафи, агентура и спецназовцы охватили его резиденцию и установили там свой контроль.



Муаммар Каддафи

По словам журналиста Владимира Мисан-Милясевича, все, что они сделали – высадились на двух ключевых аэродромах, их захватили. Затем марш бросок у них был на столицу, где без всякой капли крови они заняли все административные здания. Боккасса, сидя в Ливии, фактически оказался перед фактом, что власть уже ему не принадлежит. После этого он сбежал на берег Слоновой Кости, но в итоге смог откупиться от французов, – прокомментировал журналист.

Затопление корабля Greenpiece

С приходом к власти нового правительства в 80-х, SDECE реформировали, и превратили в DGSE – Генеральный директорат внешней безопасности. Новоизбранный президент Франсуа Миттеран издал указ о полной реорганизации ведомства, и подчинение теперь было не правительству, а напрямую Министерству обороны Французской Республики.



Франсуа Миттеран

Новый орган сразу же начал выполнять задания. 1985 год вошел в историю Франции под названием операция "Сатаник", или затопление "Радужного воина". Это – корабль, который использовала организация Greenpeace для мониторинговых миссий.

10 июля 1985 года неподалеку от порта Окленд в Новой Зеландии судно должно было отправиться в открытую воду протестовать против ядерных испытаний Франции. Но тогда экипаж корабля и пассажиры не догадывались, что этот заплыв будет последним.



Судно международной организации Greenpeace

Французская агентура сработала на отлично. После первого взрыва агенты успешно эвакуировались, еще за десять минут раздался второй взрыв. "Радужный воин" пошел на дно всего за четыре минуты. Однако завершить операцию так и не удалось. Полиция Новой Зеландии задержала двух агентов, которые рассказали, кто они, как и зачем это сделали.

Эту катастрофу мгновенно расценили как военное вмешательство Франции во внутренние дела страны, а в придачу назвали террористическим актом. Операция "Сатаник" стала самым громким провалом французских спецслужб.

Деятельность спецслужбы в 21 веке

От начале 2000 года DGSE провела менее 15 спецопераций – и это только те, которые известны широкой общественности. Агенты освобождали журналистов из Иракского плена, выслеживали террористов и работали под прикрытием в таких местах куда руки обычных спецназовцев не могли дотянуться. Например, пребывание в самом сердце базы Аль-Каиды в Ираке и полный слив этой информации французской верхушке и дружественным спецслужбам других стран мира.

Кибервойна против Ирана

В 2016 году началась одна из самых успешных операций в истории спецслужб, которая получила название "Олимпийские игры". Американцы, французы, израильтяне и британцы до 2010 года анализировали десятки миллионов информационных сообщений иранцев, проводили разведку местности, чтобы предотвратить развитие иранских ядерных сил.

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Эту операцию считают первым случаем кибервойны. Она – тайная и до сих пор официально не подтверждена. Но мировые медиа уже давно пишут об участии разведчиков спецслужб разных стран. Вирус, разработанный для уничтожения программного обеспечения ядерного оружия, случайно попал в интернет.

Его уникальность в том, что это первый компьютерный вирус, который физически уничтожает инфраструктуру, как это и произошло с центрифугами, генерирующими обогащение урана. Эта кибератака отбросила ядерную программу Ирана на несколько лет назад.

Причастности спецслужб к распаду СССР

Точно известно об участии французских спецслужб в свержении Советского Союза. Здесь постарались специалисты по экономическому шпионажу. Они завербовали высокопоставленного сотрудника КГБ, который "слил" им 4000 документов стратегической важности, что касались экономики СССР. Перечень этих ценных бумаг получил название "список Фаревелл".

Вместе с американцами французы ударили по самому больному месту россиян – газотранспортной системе. Узнав, что в Москве планируют поднять денег на транзите газа в Европу, Вашингтон и Париж быстро уничтожили такую ​​возможность путем своеобразных санкций. Из-за нехватки средств и возможностей стать с колен, Союз пал. Эта история случилась во времена Рональда Рейгана в 80-х.



Рональд Рейган

Прошло уже почти 40 лет, и попытка России "выжить" на газе повторяется снова. Историк Алексей Руденко отметил, что удар был нанесен совместными усилиями американской и французской разведок с помощью знаменитой французской фирмы "Томсон". Все оборудование по контролю за качеством, за безопасностью на газопроводе поставлялось именно этой компанией.

Путем сознательной поставки, скажем так, проблемного оборудования, вызывая постоянные техногенные катастрофы на газопроводе и, собственно, радикально в разы сократив объемы поставок советского газа в западные страны и соответственно подорвав таким образом экономическую мощь СССР,

– пояснил историк.

Постепенно спецслужба совершенствовалась. Уже в 2015 году Европу всколыхнула первая волна беженцев. У Генерального директората внешней безопасности появилась новая задача: сбор информации в сфере безопасности, предупреждения и предотвращения террористической и экстремистской активности, направленной против Франции и ее граждан. С 2015 – до 2019 года в стране произошло 26 терактов, унесших почти 300 жизней.



Теракты во Франции / Инфографика 24 канала

После серии взрывов, резни и редких нападений, правительство Франции увеличило количество штатных работников спецслужб. Они 24/7 ведут постоянное наблюдение за подозрительными людьми. Вы никогда не узнаете кто шпион, пока он сам об этом не скажет. Это может быть обычный журналист или ваш знакомый врач.

В распоряжении агентов есть самые разные методы получения информации от элементарных гаджетов – к данным обо всем и всех со спутников. Люди работают в таких условиях, что другие боятся браться за дело. Бывший глава разведки Ален Шуе когда-то сказал: "Спецслужбы созданы для работы с опасными преступниками и делами. При необходимости агенты сядут пообедать даже с самим дьяволом. Для других дел они просто не нужны".