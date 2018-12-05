Спецслужбы России наняли интернет-провокаторов для распространения паники о военном положении

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили участника сети интернет-провокаторов, который по заданию спецслужб России распространял в соцсетях фейковые сообщения для распространения паники после введения военного положения.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

В ведомстве уточнили, что житель Каменского Днепропетровской области распространял в соцсетях информацию с публичными призывами к изменению границ территории и государственной границы Украины.

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Во время обысков у злоумышленника правоохранители обнаружили его электронную переписку с русскими и жителями оккупированного Крыма. Они и ставили для мужчины задачи о распространении провокационных материалов.

Указания российских кураторов предусматривали, в частности, публикацию статей о "правомерности" действий Военно-Морских сил РФ вблизи Керченского пролива и осуждение действий украинских моряков,

– отметили в СБУ.

Украинские спецслужащие также выяснили, что после введения военного положения на территории нескольких областей Украины от россиян поступали задачи по распространению ложных материалов.

Кураторы из РФ рассылали фейкову информацию якобы от украинской власти с указаниями "использования для военных нужд" автомобилей с иностранной регистрацией, фейковые фотографии пустых продуктовых прилавков магазинов на территории Украины, больших очередей на автозаправочных станциях, повесток из военных комиссариатов в рамках общегосударственной мобилизации,

– сообщили в СБУ.

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СБУ разоблачила сеть интернет-провокаторов: смотрите видео

Ведомство узнало о создании сети таких интернет-провокаторов в Украине. По замыслу российских спецслужб, привлечение именно жителей Украины к распространению деструктивных материалов дает возможность адаптировать такую информацию для граждан нашей страны и создать иллюзию правдивости сообщений.

Правоохранители открыли по этим фактам дело, продолжается расследование. Также продолжаются следственные действия для установления лиц кураторов и участников сети интернет-провокаторов.

Почему Украина ввела военное положение?25 ноября в Азовском море пограничный корабль России протаранил рейдовый буксир украинских военных. Известно, что 2 украинских военных малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир переходили планово и согласно международным нормам из порта Одессы в порт в Мариуполе.



Однако в России заявили, что украинские военные корабли якобы неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и продолжили движение до Керченского пролива.



Группа украинских кораблей продолжила свой путь до Мариуполя. Однако во время выхода из Керченского пролива российские пограничные судна открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских военных моряков получили ранения. Также Россия захватила 2 украинских судна и взяла в плен 24 украинских моряков, которых впоследствии арестовали в оккупированном Крыму и вывезли в московских СИЗО.



После этого Украина ввела в 10-и областях военное положение до 26 декабря. Кроме того, 30 ноября Украина запретила въезд на свою территорию мужчинам-гражданам России в возрасте 16-60 лет.