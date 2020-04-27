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      Сперва продуктовые рынки: Украина на этой неделе может начать ослаблять ограничения

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      Кабмин 29 апреля рассмотрит открытие продуктовых рынков
      Кабмин 29 апреля рассмотрит открытие продуктовых рынков / day.kyiv.ua

      Кабинет Министров Украины прорабатывает открытие продовольственных рынков с соблюдением правил борьбы с распространением коронавируса. Президент Владимир Зеленский одобрил рассмотрение этого вопроса на следующем заседании правительства.

      Вопрос открытия рынков обсуждался во время внеочередного заседания в Офисе Президента Украины.

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      Здесь говорится о возможном открытии более 280 крытых продовольственных рынков. Они обеспечивают продуктами украинцев и дают возможность сбыта продукции малым фермерам.

      Мы понимаем, что есть определенная психологическая усталость. Коронавирус утомил не только украинцев. Поскольку продовольственные рынки чрезвычайно важны для выживания и питания многих граждан, нужно думать, как дать им возможность работать безопасно,
      – подчеркнул Владимир Зеленский.

      Поэтому глава государства предложил установить для рынков новые правила и позволить их открыть. Мол, нужно учиться жить в новых условиях.

      Премьер-министр Денис Шмыгаль согласился, что вопрос открытия рынков должен быть рассмотрен уже в среду, 29 апреля. Это позволит начать открывать рынки уже к концу этой недели.

      Вместе с открытием рынков правительство предлагает установить четкие ограничения, которые должны не позволить распространение коронавируса, а также санкции за их несоблюдение.

      Денис Шмыгаль в своем телеграме также рассказал, что Министерство здравоохранения и Минэкономики уже разработали для рынков четкие критерии работы и алгоритм контроля за их соблюдением.

      "Говорится об открытии более 280 продовольственных рынков по всей территории Украины, которые смогут функционировать с соблюдением жестких санитарных норм. Этот перечень может быть расширен, если и другие рынки смогут обеспечить надлежащие условия работы", – рассказал премьер.

      Интересно, что перед этим городской голова Львова Андрей Садовый обратился к Денису Шмыгалю и главному санврачу Виктору Ляшко с просьбой открыть продовольственные рынки.

      Я понимаю ситуацию, в которой сегодня оказались владельцы продуктовых рынков, продавцы и фермеры. Товары быстро портятся, а времени мало. С другой стороны – покупатель, покупающий более дорогие зарубежные товары, не имея права выбора,
      – заявлял Андрей Садовый.

      карантин до 11 травня
      Карантин в Украине до 11 мая / Инфографика 24 канала

       

      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости политики Новости Украины Андрей Садовой Кабинет Министров Украины Коронавирус в Украине Владимир Зеленский Денис Шмыгаль Офіс Президента Президент Украины Карантин в Украине 2020
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