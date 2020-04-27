Сперва продуктовые рынки: Украина на этой неделе может начать ослаблять ограничения

Кабинет Министров Украины прорабатывает открытие продовольственных рынков с соблюдением правил борьбы с распространением коронавируса. Президент Владимир Зеленский одобрил рассмотрение этого вопроса на следующем заседании правительства.

Вопрос открытия рынков обсуждался во время внеочередного заседания в Офисе Президента Украины.

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Здесь говорится о возможном открытии более 280 крытых продовольственных рынков. Они обеспечивают продуктами украинцев и дают возможность сбыта продукции малым фермерам.

Мы понимаем, что есть определенная психологическая усталость. Коронавирус утомил не только украинцев. Поскольку продовольственные рынки чрезвычайно важны для выживания и питания многих граждан, нужно думать, как дать им возможность работать безопасно,

– подчеркнул Владимир Зеленский.

Поэтому глава государства предложил установить для рынков новые правила и позволить их открыть. Мол, нужно учиться жить в новых условиях.

Премьер-министр Денис Шмыгаль согласился, что вопрос открытия рынков должен быть рассмотрен уже в среду, 29 апреля. Это позволит начать открывать рынки уже к концу этой недели.

Вместе с открытием рынков правительство предлагает установить четкие ограничения, которые должны не позволить распространение коронавируса, а также санкции за их несоблюдение.

Денис Шмыгаль в своем телеграме также рассказал, что Министерство здравоохранения и Минэкономики уже разработали для рынков четкие критерии работы и алгоритм контроля за их соблюдением.

"Говорится об открытии более 280 продовольственных рынков по всей территории Украины, которые смогут функционировать с соблюдением жестких санитарных норм. Этот перечень может быть расширен, если и другие рынки смогут обеспечить надлежащие условия работы", – рассказал премьер.

Интересно, что перед этим городской голова Львова Андрей Садовый обратился к Денису Шмыгалю и главному санврачу Виктору Ляшко с просьбой открыть продовольственные рынки.

Я понимаю ситуацию, в которой сегодня оказались владельцы продуктовых рынков, продавцы и фермеры. Товары быстро портятся, а времени мало. С другой стороны – покупатель, покупающий более дорогие зарубежные товары, не имея права выбора,

– заявлял Андрей Садовый.



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