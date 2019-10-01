14:15
1 окт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      АЛЕКСАНДР ДАНИЛЮК ИМПИЧМЕНТ ТРАМПА ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Универсальные солдаты для Путина. Россию спасают от айфонов
      Вєсті Кремля
      21:33, 30 сентября
      Вести.UA: Мендель в очередной раз оскандалилась. От Зеленского убегают соратники
      Вєсті.UA
      19:38, 30 сентября
      Когда достроят мост на Троещину" и кто тратит выделенные 6,5 миллиардов гривен
      ЦРУ
      10:16, 27 сентября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости экономики
      АЛЕКСАНДР ДАНИЛЮК ИМПИЧМЕНТ ТРАМПА ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

      Спешка при изменении Налогового кодекса негативно отразится на украинской экономике, – Южанина

      20 Читати новину українською
      Нина Южанина
      Нина Южанина / ua.interfax.com.ua

      Принятие законопроекта №1210 в его нынешнем виде принесет резко негативные последствия для украинской экономики.

      Такое мнение высказала народный депутат Нина Южанина, выступая на заседании парламентского комитета по налоговой и таможенной политики.

      "В законопроекте №1210 вы на самом деле смешали все вопросы в кучу, не подозревая, что делаете в первую очередь плохую услугу самим себе", – заявила она, обращаясь к главе комитета Даниилу Гетманцеву и членам парламентского комитета.

      В частности, она рассказала, почему раньше законопроекты относительно имплементации в Украине Плана действий BEPS не зарегистрировались и не рассматривались в сессионном зале. "Этот законопроект может быть принят только совместно с проведением однократного декларирования для физических лиц, – подчеркнула нардеп. – И именно поэтому все переговоры с МВФ крутились вокруг того, как провести это декларирование, чтобы имплементировать в украинское законодательство, в том числе и налогообложение контролируемых иностранных компаний".

      Южанина отметила, что сегодня законодатели фактически "вырвали" из Плана ту часть, которая ухудшит работу бизнеса, и пытаются принять ее в комплексном законопроекте.

      Если этот законопроект будет вынесен в зал в таком виде, то к декабрю состоится либо изменение резидентства, либо переструктурирование бизнеса так, что вы в Украине не увидите ни одного среднего и крупного бизнеса. Поэтому хорошую и столь необходимую идею для Украины не превращайте из-за спешки принятия просто в страшные негативные последствия для украинской экономики,
      – сказала Н.Южанина.

      Напомним, ранее Европейская бизнес ассоциация заявила о том, что срочное принятие законопроекта 1210 негативно скажется не только на инвестиционном климате страны, но и приведет к сокращению доходов бюджета. А Союз предпринимателей Украины призвал отозвать законопроект, который вредит развитию бизнеса в стране.

      blog_ava
      Какой будет погода в октябре: прогноз
      сегодня
      2569
      Теги: Налоговый кодекс Бизнес
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Книги 2019 року, які прокачають твій мозок
      сегодня , 13:00 Книги 2019 року, які прокачають твій мозок
      Під обкладинкою 296
      Я одержим тем, что делаю, – эксклюзивное интервью с Максом Кидруком
      сегодня , 13:00 Я одержим тем, что делаю, – эксклюзивное интервью с Максом Кидруком
      Ірина Буртик 20
      Моему ребенку продали алкоголь! Как с этой проблемой борются пивные бренды
      26 сентября , 19:21 Моему ребенку продали алкоголь! Как с этой проблемой борются пивные бренды
      787
      Фильмы октября: топ-7 потрясающих премьер, которые ждал весь мир
      сегодня , 12:31 Фильмы октября: топ-7 потрясающих премьер, которые ждал весь мир
      Марта Вересюк 158
      Музыкальные новинки сентября: 10 альбомов и песен, которые нельзя пропустить
      сегодня , 12:30 Музыкальные новинки сентября: 10 альбомов и песен, которые нельзя пропустить
      Олена Булан 75
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук