Спешка при изменении Налогового кодекса негативно отразится на украинской экономике, – Южанина

Принятие законопроекта №1210 в его нынешнем виде принесет резко негативные последствия для украинской экономики.

Такое мнение высказала народный депутат Нина Южанина, выступая на заседании парламентского комитета по налоговой и таможенной политики.

"В законопроекте №1210 вы на самом деле смешали все вопросы в кучу, не подозревая, что делаете в первую очередь плохую услугу самим себе", – заявила она, обращаясь к главе комитета Даниилу Гетманцеву и членам парламентского комитета.

В частности, она рассказала, почему раньше законопроекты относительно имплементации в Украине Плана действий BEPS не зарегистрировались и не рассматривались в сессионном зале. "Этот законопроект может быть принят только совместно с проведением однократного декларирования для физических лиц, – подчеркнула нардеп. – И именно поэтому все переговоры с МВФ крутились вокруг того, как провести это декларирование, чтобы имплементировать в украинское законодательство, в том числе и налогообложение контролируемых иностранных компаний".

Южанина отметила, что сегодня законодатели фактически "вырвали" из Плана ту часть, которая ухудшит работу бизнеса, и пытаются принять ее в комплексном законопроекте.

Если этот законопроект будет вынесен в зал в таком виде, то к декабрю состоится либо изменение резидентства, либо переструктурирование бизнеса так, что вы в Украине не увидите ни одного среднего и крупного бизнеса. Поэтому хорошую и столь необходимую идею для Украины не превращайте из-за спешки принятия просто в страшные негативные последствия для украинской экономики,

– сказала Н.Южанина.

Напомним, ранее Европейская бизнес ассоциация заявила о том, что срочное принятие законопроекта 1210 негативно скажется не только на инвестиционном климате страны, но и приведет к сокращению доходов бюджета. А Союз предпринимателей Украины призвал отозвать законопроект, который вредит развитию бизнеса в стране.