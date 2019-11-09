Спешка в земельной реформе неуместна, – эксперт

Быстрое введение земельной реформы в Украине может привести к необратимым ошибкам.

Такое мнение высказал управляющий партнер Европейского банка реконструкции и развития в странах Восточной Европы и Кавказа Маттео Патроне, пишет "Интерфакс-Украина".

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На Киевском международном экономическом форуме он добавил, что земельная реформа – такое место, где нельзя допускать ошибки.

Мантра, которую мы постоянно слышим, в том числе слышали и в Украине (на инвестиционном форуме – ред. 24 канал) на прошлой неделе, – "нам нужно спешить, сделать все как можно быстрее, да, будут ошибки, но потом мы их исправим" ,

– отметил эксперт.

Однако Патроне уверяет, что нужно взять паузу и сделать все постепенно и правильно. "Надо сохранить права малых фермеров", – подчеркнул он.

Кроме того, заместитель руководителя управления корпоративных финансов Европейского инвестиционного банка Жан-Жак Сулакру также согласился с мнением Патроне.

Украине не стоит спешить. Я бы рекомендовал делать это постепенно, сначала решая вопрос земель в государственной собственности, приватизируя ее,

– советует Сулакру.

В то же время глава инвестиционного фонда Dragon Capital Томаш Фиала отметил, что бизнес ожидает открытия рынка с 1 октября 2020 года.

"Моя рекомендация была бы использовать это окно возможностей – политических возможностей и политической воли на раннем этапе, поскольку со временем это желание может уменьшиться и продвинуть такие непопулярные реформы было бы труднее", – заявил Фиала.

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Заметим, что в Украине действует запрет на продажу и отчуждение земель сельскохозяйственного назначения. Однако в правительстве планируют открыть рынок земли с 1 октября 2020 года.

Что известно о рынке земли в Украине и что может измениться?

25 сентября правительство внесло законопроект №2178 об обороте земель сельскохозяйственного назначения в Верховную Раду. Он предусматривает отмену с 1 октября 2020 года запрета на отчуждение земель сельхозназначения всех форм собственности. Поэтому в правительстве планируют открыть рынок земли с 1 октября 2020 года.



В то же время купить государственную и коммунальную землю можно будет на публичных прозрачных торгах. Те, кто арендуют участок, смогут выкупить землю первыми.

Что думают украинцы о продаже земли / инфографика 24 канала