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      Спешка в земельной реформе неуместна, – эксперт

      16 Читати новину українською
      Спешка в земельной реформе может создать проблемы
      Спешка в земельной реформе может создать проблемы / uainfo.org

      Быстрое введение земельной реформы в Украине может привести к необратимым ошибкам.

      Такое мнение высказал управляющий партнер Европейского банка реконструкции и развития в странах Восточной Европы и Кавказа Маттео Патроне, пишет "Интерфакс-Украина".

       Интересно: Земельный вопрос оброс мифами, – Кабмин

      На Киевском международном экономическом форуме он добавил, что земельная реформа – такое место, где нельзя допускать ошибки.

      Мантра, которую мы постоянно слышим, в том числе слышали и в Украине (на инвестиционном форуме – ред. 24 канал) на прошлой неделе, – "нам нужно спешить, сделать все как можно быстрее, да, будут ошибки, но потом мы их исправим" ,
      – отметил эксперт.

      Однако Патроне уверяет, что нужно взять паузу и сделать все постепенно и правильно. "Надо сохранить права малых фермеров", – подчеркнул он.

      Кроме того, заместитель руководителя управления корпоративных финансов Европейского инвестиционного банка Жан-Жак Сулакру также согласился с мнением Патроне.

      Украине не стоит спешить. Я бы рекомендовал делать это постепенно, сначала решая вопрос земель в государственной собственности, приватизируя ее,
      – советует Сулакру.

      В то же время глава инвестиционного фонда Dragon Capital Томаш Фиала отметил, что бизнес ожидает открытия рынка с 1 октября 2020 года.

      "Моя рекомендация была бы использовать это окно возможностей – политических возможностей и политической воли на раннем этапе, поскольку со временем это желание может уменьшиться и продвинуть такие непопулярные реформы было бы труднее", – заявил Фиала.

       К теме: Фурса опроверг основные мифы земельной реформы

      Заметим, что в Украине действует запрет на продажу и отчуждение земель сельскохозяйственного назначения. Однако в правительстве планируют открыть рынок земли с 1 октября 2020 года.

      Что известно о рынке земли в Украине и что может измениться?
      25 сентября правительство внесло законопроект №2178 об обороте земель сельскохозяйственного назначения в Верховную Раду. Он предусматривает отмену с 1 октября 2020 года запрета на отчуждение земель сельхозназначения всех форм собственности. Поэтому в правительстве планируют открыть рынок земли с 1 октября 2020 года.

      В то же время купить государственную и коммунальную землю можно будет на публичных прозрачных торгах. Те, кто арендуют участок, смогут выкупить землю первыми.

      Что думают украинцы о продаже земли / инфографика 24 канала

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      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Новости политики Новости Украины Законодательство Евросоюз Кабинет Министров Украины Реформы Рынок земли
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