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      Дмитро Снєгирьов

      Спецоперації СБУ і терористів "ЛНР": дивна синхронність

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      Контрафакти з окупованого Донбасу
      Контрафакти з окупованого Донбасу / Фото з відкритих джерел

      30 січня прес-служба ДБР повідомила, що затримано командира військової частини та майора головного управління військової контррозвідки Служби безпеки України.

      Зловили саме під час отримання 2500 доларів хабаря за "неперешкоджання у переправленні великих партій цигарок російського виробництва" із окупованих територій Донбасу. Примітно, що в ці ж дні на території самопроголошеної "ЛНР" співробітники "силових структур" підконтрольних ватажку бойовиків "республіки" Пасічнику провели низку аналогічних операцій по вилученню контрафактних цигарок.

      29 грудня на окупованій території Луганської області в м. Сорокине (у 19382016 роках Краснодон) співробітниками так званого "держкомітету податків і зборів ЛНР" було вилучено два авто і тютюнові вироби на суму близько 870 тисяч рублів.

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      В ході огляду транспортних засобів правоохоронці виявили 20 тисяч пачок тютюнових виробів, які не були обклеєні марками акцизного податку ЛНР встановленого зразка. В результаті з незаконного обігу вилучено тютюнові вироби на загальну суму 700 тис. рублів та 2 автомобіля на орієнтовну суму 170 тисяч рублів,
      йдеться в повідомленні прес-служби "держкомітету податків і зборів" самопроголошенної "ЛНР".

      Варто зазначити, що операція по вилученню контрафактної тютюнової продукції  це далеко не перший випадок синхронного проведення співробітниками силових структур профілактичних операцій спрямованих на запобігання поширенню фальсифікату на територіях самопроголошених "республік" і територіях контрольованих ЗСУ. Так, 7 січня 2017 року перший заступник голови Державної фіскальної служби Сергій Білан на своїй сторінці в Facebook повідомив про те, що у Луганській області працівниками ДФС було вилучено контрафактних сигарет на суму 6,2 мільйони гривень

      Показово, що в ці ж дні, а саме: 5, 7 та 12 січня у тимчасово окупованому місті Сорокине (Краснодон) співробітниками "МВС ЛНР" було вилучено близько 40 тисяч пачок контрафактних тютюнових виробів. Як повідомлялося раніше, на території самопроголошеної "ЛНР" працює завод по виробництву контрафактних тютюнових виробів. Готова продукція постачається як на територію України, так і на територію РФ.

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      Наразі, у самопроголошеній "ЛНР" набирає нових обертів протистояння між співробітниками так званого " МВС ЛНР" і "МДБ ЛНР". Йдеться про бажання кожної зі сторін конфлікту встановити монопольний контроль за контрабандними потоками контрафактних тютюнових виробів, як на територію України, так і на територію РФ.

      До речі, боротьба між "силовими структурами" бойовиків ведеться за встановлення монопольного контролю і контрафактних алкогольних виробів, які контрабандними потоками перекидаються на територію контрольовану ЗСУ.

      Так, на початку грудня 2016 року на території тимчасово окупованих районів Луганської області так званим "МВС ЛНР" проводилася широкомасштабна операція "Сурогат". Метою цієї операції була стабілізація обстановки у сфері виробництва і обороту етилового спирту, алкогольної і спиртовмісної продукції, виявлення фактів незаконного виробництва алкогольних напоїв громадянами самопроголошеної "республіки".

      Паралельно з операцію "Сурогат", на контрольованих ЗСУ територіях Донецької і Луганської областей підрозділами податкової міліції ГУ ДФС спільно з об'єднаним штабом Центрального управління СБУ в районі проведення АТО проводилася аналогічна операція "Акциз 2016", яка була спрямована на постійний моніторинг ринку товарів даної групи, і запобігання поширенню фальсифікату.

      Синхронність проведення профілактичних операцій співробітниками спеціальних служб України і самопроголошених "республік" дивним чином співпала з оприлюдненням ГІ "Права Справа" інформацією про можливість вивозу з території ОРДЛО контрафактної тютюнової і лікеро-горілчаної продукції на територію України.

      ГІ "Права Справа" звертається до правоохоронних органів і спеціальних служб України з вимогою перевірити інформацію щодо можливого постачання з території самопроголошених "республік" на територію України контрафактної лікеро-горілчаної і тютюнової продукції та можливої причетності окремих співробітників СБУ до організації і силового прикриття цих каналів постачання.

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      Автор: Дмитро Снєгирьов
      Теги: Новости Украины Публикации Контрабанда Новости Луганска Война
      Источник: 24 Канал
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