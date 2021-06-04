На початку червня хтось здійснив масову розсилку, вдавшись до підміни адреси. Повідомлення нібито надсилало управління патрульної поліції Києва.

До речі Російські хакери Revil відповідальні за атаку на JBS: як відреагував Байден

Російські спецслужби хотіли "хакнути" комп'ютери українських установ

Шкідливе програмне забезпечення, яке поширювали спецслуюжи, ініціює встановлення засіб віддаленого адміністрування на уражений комп'ютер. Це дає можливість іноземній спецслужбі віддалено здійснювати повний контроль. Встановлено контрольно-командні сервери, які розташовані у Росії.

Кіберфахівці рекомендують провести термінову перевірку інформаційно-телекомунікаційних систем. Зокрема потрібно використати індикатори, що опубліковані в платформі "MISP-UA".

Служба безпеки додала індикатори компрометації. Переглянути, як коди мали файли-шкідники можна за цим посиланням.

Атака російських хакерів на JBS