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Spice Girls заявили о гастрольном туре по Великобритании

29 Читати новину українською
Spice Girls заявили о гастрольном туре по Великобритании
Spice Girls заявили о гастрольном туре по Великобритании / Фото из открытых источников

Обновленная британская группа Spice Girls, которая несколько месяцев назад объявила о воссоединении, анонсировала 13-дневный гастрольный тур по городам Великобритании.

Об этом сообщают на The Telegraph.

13 грандиозных концертов, включая три шоу на стадионе "Уэмбли", состоятся в следующем году. Но женский коллектив сообщил, что вместо 5 участниц Spice Girls на сцене будет квартет, – от заманчивого предложения отказалась модная дизайнер Виктория Бекхэм.

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Бывший менеджер группы Саймон Фуллер отметил, что скоро будет официальное объявление о судьбе женской группы и почему Виктория отказалась от участия в музыкальном проекте.

После того, как было сделано очень много и многое было отменено, было подписано соглашение, а официальное объявление будет сделано в ближайшее время. Девушки уже не могут дождаться, чтобы вернуться в тур, выступить перед фанатами и спеть свои лучшие хиты,
– заявил представитель группы 1990-ых.

Spice Girls в начале своей карьеры

Кто такие Spice Girls?
Это знаменитая британская группа, которую создали в 1994 году. В состав Spice Girls входили Мелани Браун, Виктория Адамс (Бекхэм), Эмме Бантон, Мелани Чисхольм и Джерри Холливелл. В 2001 году группа распалась, а уже в 2018 году певицы заявили о воссоединении.

Теги: LifeStyle Великобритания Виктория Бекхэм Концерты Музыка
Источник: 24 Канал
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