Військовополонений з Росії розповів співробітникам СБУ, як російських чоловіків заохочують брати участь у війні. Більше того, окупант зазначив, що вже за тиждень після підписання контракту його перекинули в зону бойових дій.

Военнопленный из России рассказал сотрудникам СБУ, как российские власти поощряют мужчин на войну против Украины.

Читайте также Предлагал избежание санкций СНБО за 500 тысяч долларов: в Киеве задержали мошенника

Что россиянам предлагают за участие в войне

Российским мужчинам предлагают убивать украинцев в обмен на списание долгов за коммуналку. Уроженец Белгорода рассказал, что в конце лета ему пришла повестка из военкомата. Ему предложили подписать контракт о службе, а получить аннулирование долгов за коммунальные услуги.

Пленный рассказал, как заманивают россиян на войну: смотрите видео

Оккупант рассказывает, что "новобранцев" обещали держать на границе с Украиной. Однако через неделю после подписания контракта их перебросили в зону боевых действий на Донецком направлении.

Под огнем ВСУ "добровольческое" подразделение было наголову разбито за неделю. Те же, кому удалось уцелеть, решили добираться пешком до российской границы. Но после трех недель блужданий мужчина взял в плен бойцы Сил обороны Украины.

Кого в России вербуют на войну с Украиной

К боевым действиям в Украине Россия привлекла более 8 тысяч наемников ППК "Вагнера". Разведка выяснила, что большинство из них – это бывшие заключённые.

Представители частных военных кампаний осуществляют вербовку заключенных в исправительных учреждениях города Ульяновска.

Российские оккупанты стремятся привлечь спецназовцев из Афганистана для участия в боевых действиях на территории Украины. Их вербовкой занимается НПК "Вагнера". Россияне настолько плохо готовили своих "чмобиков", что их срок жизни составляет неделю - две.

Также ФСБ пытались завербовать заключенных, отбывавших наказание на временно оккупированной территории Луганской области. Однако преступную схему разоблачила СБУ.

Интересно – "Мобики" жалуются на то, что их бросило командование: смотрите видео