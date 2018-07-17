Список в роддом: что нужно взять с собой

Так что важно взять с собой в роддом, об этом в эксклюзивном комментарии 24 каналу рассказала психолог, инструктор по подготовке к родам, доула Андреева Тамара Сергеевна.

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Она рассказала, какие вещи и средства гигиены важно купить в роддом, как это все правильно упаковать и как не купить лишнего.

Что брать с собой в роддом – эта тема особенно актуальна для семейных пар, которые ожидают первенца.

Как не запутаться в многочисленных советах "бывалых" мам, информации из сети и не набрать с собой лишних пакетов?

• Необходимый минимум

Независимо от того, где будущая мама собралась рожать, договорные роды или нет, существует перечень тех вещей, которые однозначно ей понадобятся.

Главным требованием, одинаковым во всех роддомах, является пакет документов.

Будущая мама должна обязательно положить в "тревожную сумку" паспорт, медицинскую страховку (если есть).

Но самый важный документ для роженицы – это, безусловно, обменная карта. В ней отмечены все пройденные женщиной обследования, особенности течения беременности. Врачи рекомендуют будущим мамам всегда носить с собой "обменки", особенно на поздних сроках беременности.

Кстати, когда говорят про "тревожную сумку", чаще всего подразумевают целый пластиковый пакет, а то и не один. Дело в том, что в перинатальный центр из соображений чистоты запрещено приезжать с текстильными сумками.

В родильную женщине также позволят взять с собой телефон (вместе с зарядным устройством) и маленькую бутылку негазированной воды.

Список вещей в роддом

Иногда врачи советуют взять часы для определения интервала схваток и их продолжительности. Но сегодня будет удобнее скачать приложение "счетчик схваток" для своего смартфона: оно сможет определить даже ошибочные, то есть, подготовительные схватки.

Из одежды молодой маме понадобится ночная трикотажная рубашка (желательно, короткая и на тонких бретельках), халат, несколько пар сменного нижнего белья и носков, а также тапочки (лучше взять резиновые – для посещения душа). Важно не забыть тарелку, стакан, столовые приборы.

Что касается средств личной гигиены, то роженице лучше взять с собой детское мыло и детский крем – их можно использовать как для себя, так и для новорожденного. Разумеется, в "тревожную" сумку нужно положить зубные пасту и щетку, туалетную бумагу, полотенце, шампунь, одноразовую бритву, послеродовые средства интимной гигиены и одноразовые пеленки.

На сроке 36 недель желательно уже собрать вещи, чтобы быть готовой в любой момент!

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• Лишнее или нет?

В том случае, когда роды прошли успешно и для мамы, и для ребенка, пребывание в роддоме обычно не превышает 3-4 дня. Поэтому нужно знать меру и не набрать гору ненужных вещей. Например, нет смысла брать несколько ночных рубашек – на это время вполне хватит одной.

Вещи на выписку для малыша и самой мамы, а также косметику и, возможно, фен не обязательно брать при госпитализации перед родами. Все это могут принести родные уже после родов.

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• Пищевые продукты

Вода. Не забудьте взять воду – несколько маленьких бутылочек, она вам понадобится в период схваток и уже после родов.

В роддом вам понадобится 5-6 маленьких бутылочки такой водички и одна большая (1,5 литра), чтобы вы могли в любой момент утолить жажду или сделать себе чай.

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Еда. Возьмите с собой галетное печенье 1-2 пачки, овсянку в пакетиках (порционную), пакетированный чай, сухофрукты, орешки, шоколад, фрукты. Все остальное вам по необходимости довезут родные. Вещи важно упаковывать в чистый большой пакет – каждую сумку лучше всего пометить метками "На роды для себя". Так вы значительно облегчите жизнь тому, кто будет помогать вам собираться в роддом.

Список вещей на выписку из роддома

Кто такая доула?

Это помощница при беременности и во время родов, оказывающая практическую, информационную и психологическую поддержку. В отличие от акушера, доула не использует медицинские методы.