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      Спящий Трамп: мальчик уснул во время речи президента США и стал героем мемов – фото

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      Мальчик уснул во время речи президента США и стал героем мемов
      Мальчик уснул во время речи президента США и стал героем мемов / Фото из открытых источников

      Джошуа Трамп стал жертвой буллинга в школе из-за своей фамилии. Узнав его историю, Мелания Трамп пригласила ребенка на выступление президента в Конгрессе "О положении страны".

      Речь Дональда Трампа длилась 82 минуты.

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      Мальчик по неизвестным причинам уснул во время выступления Трампа и стал "героем сопротивления".

      11-летнего американца сфотографировали, поэтому снимок спящего на фоне политиков ребенка разлетелся по соцсетям и стал мемом. В Twitter Джошуа назвали "героем сопротивления" Трампу.

       

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      Теги: Новости США Дональд Трамп Курьезные новости
      Источник: 24 Канал
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