Спящий Трамп: мальчик уснул во время речи президента США и стал героем мемов – фото

Мальчик уснул во время речи президента США и стал героем мемов / Фото из открытых источников

Джошуа Трамп стал жертвой буллинга в школе из-за своей фамилии. Узнав его историю, Мелания Трамп пригласила ребенка на выступление президента в Конгрессе "О положении страны".