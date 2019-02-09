Спящий Трамп: мальчик уснул во время речи президента США и стал героем мемов – фото
Джошуа Трамп стал жертвой буллинга в школе из-за своей фамилии. Узнав его историю, Мелания Трамп пригласила ребенка на выступление президента в Конгрессе "О положении страны".
Речь Дональда Трампа длилась 82 минуты.
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Мальчик по неизвестным причинам уснул во время выступления Трампа и стал "героем сопротивления".
11-летнего американца сфотографировали, поэтому снимок спящего на фоне политиков ребенка разлетелся по соцсетям и стал мемом. В Twitter Джошуа назвали "героем сопротивления" Трампу.
Источник: 24 Канал
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