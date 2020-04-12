Сплю 4 часа в сутки, куда мне еще министром, – Ляшко о предложении возглавить Минздрав

Заместитель главы Минздрава и главный санэпидемврач Украины Виктор Ляшко рассказал, предлагали ли ему должность министра здравоохранения. Он также поделился тем, как справляется с нагрузкой и постоянным стрессом во время эпидемии.

Об этом он рассказал в интервью LB.ua. По его словам, ему не предлагали должность главы Минздрава.

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Об отношениях с экс-министром Ильей Емцем и нынешним главой Минздрава Максимом Степановым

Он отметил, что дважды лично подавал заявление на увольнение, когда на должности был Емец. Ляшко сказал, что этот период он не скоро забудет, поскольку стиль управления экс-министра не всем нравится.

Заместитель главы Минздрава утверждает, что споры с Емцем возникали вокруг экспертных оценок сложившейся в Украине ситуации. Определенные вещи, по его словам, он не мог воспринимать.

В то же время с действующим министром у Ляшко налаживаются профессиональные отношения.

О сохранении спокойствия во время пандемии

Виктор Ляшко признает, что иногда из-за большой нагрузки ему не удается сохранять спокойствие. Он указывает на огромную ответственность за принятые им решения.

Иногда мы общаемся на достаточно высоких тонах. Но за что спасибо тем, кто рядом со мной, – никто не обращает на это внимание, все делают свою работу. Вечером расходятся, а утром приходят снова. Вечером – это я так сказал, раньше 23:00 отсюда еще, кажется, никто не выходил,

– рассказал главный санэпидемврач.

Что известно о Викторе Ляшко?Виктор Ляшко родился 24 апреля 1980 года в селе Осова Ровненской области. В 2003 году окончил Национальный медицинский университет им. А.А. Богомольца. С 2010 по 2013 прошел путь от главного специалиста Минздрава Украины до директора департамента Санэпидемслужбы Украины. С 2013 года до февраля 2014 года возглавлял Киевский областной лабораторный центр Санэпидемслужбы.



В 2014 году Ляшко возглавил общественную организацию "Инфекционный контроль" в Украине. Под его руководством она реализовала грантовый проект по лечению больных туберкулезом. В 2015-2018 году был консультантом по вопросам общественного здоровья проекта USAID Реформа ВИЧ-услуг в действии. Также работал экспертом по вопросам общественного здоровья в Реанимационном пакете реформ в 2014-2016 годах. В феврале 2018 года Ляшко стал заместителем гендиректора Центра общественного здоровья.



Виктор Ляшко был назначен заместителем экс-министра здравоохранения Зоряны Скалецкой почти одновременно с этими увольнениями – 24 декабря 2019 года. 26 февраля заместитель министра здравоохранения Зоряны Скалецкой Виктор Ляшко был назначен главным санитарным врачом Украины.