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      "Спочатку треба розібратися з ворогом": боєць розповів, чому футбольні фанати йдуть на війну

      Хроники необъявленной войны 29 Читати новину українською

      Українські футбольні фанати, які до того воювали перед футбольними матчами та на стадіонах, оголосили перемир’я та пішли воювати на Донбас – з російськими окупантами. Про позицію ультрасу на війні та про те, як вони боронять Україну зі зброєю в руках – розповів ультрас, екс-боєць "Азову" Олексій Рубцов.

      Як стають справжніми ультрас?

      – Напевно так відбувається у всіх: спочатку тебе приводять на матч батьки, ти проникаєшся тією атмосферою футболу, в подальшому тобі вже треба більше емоцій і коли ти бачиш таких палких ультрасів ти приходиш на ті сектори.

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      – Особисто я потрапив в ультра доволі пізно, адже половину юнацьких років я провів у військовому інституті в армії, а потім в Збройних силах. І вже у 2007 році я почав знову відвідувати всі матчі київського "Динамо". Тоді один із моїх друзів запропонував піти на ультрас-сектор.

      Ультрас команди
      Ультрас команди "Динамо"

      – Яка різниця між звичайним фанатом і ультрасом? Перш за все, на секторах ультрасу є свої правила та порядки: зокрема, заборонено приходити п’яним, вживати алкоголь на секторі тощо. Це підтримує дисципліну.

      Як для Олексія почався Майдан?

      – Спочатку нам було байдуже, що Україна підтримує курс на євроінтеграцію. Участь фанатів у таких заходах – було особистою справою кожного. Для мене почався Майдан, коли вже я почув про силовий розгін студентів "Беркутом". І оскільки ультраси мали досвід у бійках з Беркутом, ми вирішили приєднатися, перш за все з метою захисту.

      Як виникло перемир'я між ультрасами?

      – Це сталося само собою. Наскільки я знаю, ініціатива була від фанатського угруповування "Динамо" (Київ), решта вболівальників її підтримали.

      Ультрас
      Ультрас "Динамо" теж були на Майдані

      – Коли наші хлопці знаходилися на Банковій чи вулиці Грушевського, то саме тоді відбулися перші події. Перед нами стояли стіна "нацгвардійців", зліва могли бути фанати "ЦСК" (Київ) – наші суперники на футбольному полі, а праворуч – вболівальники київського "Арсеналу", які були нашими ідеологічними супротивниками.

      Мабуть, всі розуміли, що перед лицем спільного ворога необхідно об’єднатися, або, як мінімум, припинити ворожнечу між собою,
      – наголосив Олексій Рубцов.

      Як ультрасу воювалося в полку "Азов"?

      – Якщо і виникали якісь суперечності, то це більше було у вигляді особистих конфліктів чи образ. Якихось суперечок з приводу футбольних протистоянь – що я фанат "Динамо", а хтось фанат "Шахтаря" – не було.

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      – Наприклад, ми могли жартувати один над одним під час обстрілу. Коли сиділи фанати «Динамо» і фанати харківського «Металіста», що якщо один із них під час обстрілу вціліє, то інші заберуть фото фанатський банер. Це все було на рівні жартів.

      Коли закінчиться перемир’я?

      – По аналогії з подіями, які відбувалися у Хорватії, по закінченню війни хорвати з сербам припинили перемир'я.

      Нагадаємо, у травні 1990 року на стадіоні в Загребі відбувся "матч ненависті" – тоді почалася масова бійка між вболівальниками хорватського "Динамо Загреб" та сербського "Црвена Звезда". Можна сказати, що тоді билися не просто футбольні хулігани, а в якійсь мірі билися Хорватія та Сербія, між якими уже назрівала війна. Згодом війна почалася і ультрас змінили фаєри на автомати та гранати й пішли на фронт.

      – Я не можу сказати, чи йде це перемир'я зараз на спад, оскільки війна на Донбасі досі триває. Але думок щодо спеціального зриву перемир'я немає. Вболівальників багато в чому поєднують участі в бойових діях чи волонтерській допомозі. Проте футбол поступово згасає, рівень гри впав, тому не завжди можна знайти бажання підтримувати хлопців з команди.

      Чи не сумуєш ти за часами суперництва між ультрасами?

      Звісно, сумую, бо ці емоції та адреналін неможливо ні ж чим порівняти, хіба лише з тим адреналіном, який ти отримуєш під час бойових дій.

      Думаю, що спочатку треба розібратися з ворогом на Сході, а після цього вирішувати наші футбольні питання. Можливо повернуться на футбольну карту до Києва "Металіст", "Дніпро". Тоді нам знову треба буде дозволити, що "Динамо" (Київ) – найсильніші.

      Чи воюють російські ультраси з іншої сторони?

      Важко відповісти на це питання. Я впевнений і чув, що участь на боці Росії приймають представники фанатських російських рухів.

      Деяка частина футбольних вболівальників луганської "Зорі" чи донецького "Шахтаря" переїхала до Росії. Але я не маю інформації, чи вони воюють на фронті з російської сторони. Хоча українські офіційні фірми цих команд воюють на боці України і не приховують цієї позиції,
      – заявив Рубцов.

      Скільки ультрасів загинули?

      – Я знаю, що серед загиблих хлопців-ультрасів, за останніми підрахунками, було 34 людини. Нещодавно на одному з футбольних матчів вивішували банери, де вказували імена та прізвища хлопців, які загинули на війні.

      Війна на Донбасі
      Війна на Донбасі

      – Не знаю, як це відбувається в інших фанатів, а на матчах "Динамо" прийнято вигукувати імена загиблих бійців в кінці футбольного матчу та пам’яті. Окрім того, ультраси допомагають родинам загиблих, спілкуються з ними. Так, на честь вбитого хлопця "Амброса" відкрили спортивний зал у Черкасах.

      Чому тепер на матчах рідше лунають кричалки про Путіна?

      – Це в будь-якому випадку не пов’язано з клубом чи керівництвом. На мою думку, це просто невеликий спад тієї ненависті, жаги до помсти та перемоги, як це відбувається в суспільстві. Інколи взагалі будь-які скандування відсутні. А люди, які навіть мали відношення до волонтерства тощо, зараз кажуть, що вже втомилися. До того ж, підрозділи ЗСУ почали самі себе забезпечувати.

      – А ті хлопці, що раніше були на секторах, рідше приходять на футбольні матчі.

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      Автор: Виталий Дейнега
      Теги: Новости Спорта Украина – Россия Футбол Война на Донбассе Ультрас Жертвы Видеоблоги Динамо Хроники необъявленной войны
      Источник: 24 канал
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