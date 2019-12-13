Спонсор терроризма и газовый контракт на условиях "Нафтогаза": детали санкционных законов США

В США приняты санкционные законы, часть из которых прямо касаются России. Во-первых, вводятся санции по "Северному потоку-2".

Они не выглядят чрезмерными, скорее, дежурными. Вводятся они против судов и владельцев, осуществляющих сейчас прокладку трубы в море. Однако пока закон вступит в силу, работы могут быть (да скорее всего, и будут) завершены, так что по большому счету это вообще ни о чем. Тем не менее адресат этого закона слишком очевиден – это Германия. США фактически предлагают сделку – мы не кошмарим строительство СП-2, вы гарантируете применение к нему положений Третьего энергопакета, давая разрешение на загрузку лишь половины мощности трубы. То есть, из двух ниток потока одна становится чистой декорацией. Очень недешевая, но подрядчики довольны – они-то точно в деньгах. Немцы очень недовольны, в бундестаге даже делаются заявления про капитуляцию Германии перед США. Так что сделка явно заключена, и Германия будет вынуждена ее выполнять.

Читайте также: Конгресс США утвердил санкции по "Северному потоку-2": почему это важно

Декоративный характер половины мощностей СП-2 будет означать вполне понятную математику: 15 млрд кубоов транзитных объемов Турецкого потока и 27 млрд кубов в СП-2 суммарно дают 42 млрд кубометра газа. Поэтому возникший разрыв в 40-45 млрд кубометров (сегодня через Украину гонят порядка 80 и даже больше млрд кубометров газа в направлении Европы) "Газпром" будет просто вынужден качать через Украину. Хочется ему это или нет, и главное – почти на любых условиях. Другого пути уже нет. В этом смысле переговоры с Украиной теряют смысл – проще просто приехать и подписать бумаги "Нафтогаза", не особо вникая в содержание.

Второй закон тоже пока не выглядит опасным, хотя и звучит грозно. Россию предложено включить в список стран-спонсоров терроризма. В дружную компанию Ирана, КНДР, Сирии – в общем, знакомые все лица, очень достойная компания. Однако пока о включении говорить рано – закон предлагает госсекретарю в 90-дневный срок принять решение по этому вопросу и обосновать его перед Конгрессом. И вот если да – тогда включать Россию в список будут по-серьезному, и это будет уже совсем другая история. Тут возникнет ситуация, по сравнению с которой все предыдущие санкции были играми в песочек, так как США получат возможность (не право, но вполне реальную возможность) попытаться исключить Россию из Совбеза ООН, и позиция Китая в таком случае будет гораздо слабее – поддерживать спонсора терроризма будет означать автоматическое распространение санкций и на Китай. А он и без того в не самом простом положении в ситуации тяжелой позиционной торговой войны с США. В общем, китайцы могут и воздержаться.

Трамп в ходе предвыборной кампании был весьма нелестных отзывов об ООН в целом, называя организацию устаревшей и никчемной. Что, кстати, правда. Просто нет ничего другого, а появиться это другое может только после окончательного оформления нового мирового порядка, до чего пока далеко. Но рассчитывать, что Трамп в порядке дружбы забудет о своих словах об это структуре, наивно. Тем более, у него скоро выборы, и перед ним развернут список обещаний и выполненного – и пока Трампу отчитываться в целом не о чем.

Но прямо сейчас этот закон угрозы не представляет – разве что потенциальную. А вот через 90 дней – там и будет видно, перейдет ли она в реальную.

К слову: Хорошие новости из США: Гончарук прокомментировал санкции против "Северного потока-2"