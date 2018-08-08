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Спонсор терроризма: США готовят жесткие санкции против РФ и будут искать деньги Путина

275 Читати новину українською
Санкции против РФ
Санкции против РФ / daynews.com.ua

В законопроекте о новых санкциях против России, внесенному в конгресс США, говорится о необходимости отыскать активы Владимира Путина и признать Москву "спонсором терроризма".

Об этом сообщает "Коммерсантъ".

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"Акт о защите американской безопасности от агрессии Кремля 2018" (DASKAA) внесли в Сенат США на прошлой неделе. Он предполагает ввести в единую базу все существующие на сегодня санкции против России и создать в Белом доме специальный санкционный офис для координации действий США с европейскими странами.

Еще одна структура, которую предлагают создать сенаторы – Национальный объединенный центр для ответа на гибридные угрозы. Центр будет бороться с российским влиянием в мире и в США.

В случае принятия законопроекта, Трампа заставят эффективнее выполнять акт CAATSA, в рамках которого предлагается обновить кремлевский список и начать искать по всему миру активы и деньги Путина. Также, Трампу запретят выходить из НАТО, о чем он много раз намекал. В целом в документе много позиций, которые контролируют действия президента США.

Напомним, США разрабатывают новые санкции против России, которые коснутся пропутинских олигархов. Такой законопроект накануне представили сенаторы из Республиканской и Демократической партий США. Новые санкции в отношении Российской Федерации призваны наказать ее, если она будет вмешиваться в выборы в законодательные органы США, которые состоятся в ноябре. Сенатор-демократ Бен Кардин считает, что заявления Трампа Москве дают сигнал, что она может продолжать вмешиваться в американские политические процессы.

В апреле 2018 года Министерство финансов США объявило о новом раунде санкций против российских граждан, чиновников, компаний и государственных фирм. В перечне – олигархи, приближенные к президенту России Владимиру Путину. Всего в списке 38 российских бизнесменов, официальных лиц и компаний. За несколько дней российские олигархи потеряли около 12 миллиардов долларов.

Теги: Новости политики Новости России Новости США Санкции
Источник: 24 Канал
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