Спор "Газпрома" и "Нафтогаза": в России нашли основания для отмены решения арбитража

Российская компания "Газпром" направила заявление в Апелляционный суд округа Свеа в Швеции с требованием полностью отменить решение Стокгольмского арбитража по спору с "Нафтогазом" относительно транзитного контракта. В российской компании заподозрили подмену судьи при рассмотрении этого дела.

Соответствующее сообщение газового холдинга распространили российские информационные агентства.

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"Дополнительное изучение текста решения с привлечением всемирно признанного эксперта-лингвиста показало, что значительная часть арбитражного решения написана не арбитрами, а другим лицом. Очевидно, что никто не имеет права подменять арбитров", – отмечают представители российского монополиста.



В то же время в компании отмечают, что непосредственное вынесение решения арбитрами имеет чрезвычайно высокое значение для сторон спора, и вмешательство посторонних людей в процесс его вынесения является грубым нарушением арбитражного соглашения.

Заключение эксперта-лингвиста об авторстве арбитражного решения по транзиту является новым доказательством серьезных нарушений шведского права и арбитражного регламента Торговой палаты Стокгольма во время рассмотрения этого дела, что дает основания для полной отмены итогового решения,

– подытожили в "Газпроме".

Как рассказал аналитик Александр Захаров в комментарии РБК, подобное заявление "Газпрома" заслуживает внимания апелляционной инстанции, но все зависит от того, примет апелляционная инстанция эти доказательства "Газпрома" как основание для отмены решения арбитража.



"Учитывая тот вес, который имеет Стокгольмский арбитраж и судебная система Швеции, это доказательство может быть интересным суду апелляционной инстанции для рассмотрения и вынесения решения. Согласно закону, апелляционный суд может отменить решение арбитража, если есть ограниченное количество оснований для отмены", – подчеркнул юрист.

Напомним, 28 февраля Стокгольмский арбитраж обязал российского монополиста "Газпром" доплатить НАК "Нафтогаз Украины" 4,63 миллиарда долларов за недопоставку согласованных объемов газа для транзита. Учитывая долги "Натфогаза", российский монополист должен заплатить 2,56 миллиарда долларов украинской компании.



В "Газпроме" в свою очередь выразили несогласие с решением арбитража Стокгольма по иску "Нафтогаза" относительно контракта на транзит газа. Кроме того, 20 апреля стало известно, что "Газпром" подал в Стокгольмский арбитраж документы для расторжения контрактов с "Нафтогаз Украины" по поставкам и транзиту газа.