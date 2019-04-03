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      Спор между совладельцами квартиры закончился жестоким убийством: жуткие подробности

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      Совладелец квартиры застрелил другого владельца в Киеве
      Совладелец квартиры застрелил другого владельца в Киеве / Обозреватель

      В Киеве совладелец квартиры расстрелял из ружья другого из-за спорной квартиры, права на которую все никак не могли поделить в судебном порядке.

      Инцидент произошел в Печерском районе на улице Круглоуниверситетской 3 апреля. Полицию о споре сообщила соседка, которая услышала выстрелы, сообщили в пресс-службе Нацполиции

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      Конфликт между мужчинами углубился тогда, когда один из владельцев решился на силовой метод разрешения ситуации. Тот приехал в квартиру с подспорьем и начал выбивать дверь.


      Инцидент произошел около 20 часов вечера / / Нацполиция

      Другой владелец жилья, 57-летний мужчина, находился внутри помещения и открыл огонь из турецкого ружья Kral Arms Tactical по тем, кто пытался ворваться внутрь.

      Совладелец квартиры застрелил другого владельца в Киеве / / Нацполиция

      Одного раненого спасти не удалось. Он умер в больнице.

      Предварительно установлено, что сестра одного из участников конфликта продала часть квартиры другому лицу. Трое мужчин, якобы на правах новых владельцев, пришли в дом и пытались туда попасть. Мужчина, который находился в доме, попытался им помешать и выстрелил из ружья. В результате один из визитеров получил огнестрельное ранение в живот, его доставили в больницу, где он вскоре умер,
      – рассказал начальник Печерского управления полиции Андрей Дуброва.

      Пострадавший скончался на месте / / Обозреватель

      Владелец квартиры, открывший огонь, – киевлянин. Он долго проживал за границей, но после получения в наследство квартиры вернулся в Киев.

      Его правоохранители задержали, а ружье изъяли.

      Против стрелка открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 115 "Умышленное убийство" Уголовного кодекса Украины. Если его вину докажут, мужчина может сесть за решетку на 15 лет.

      В Киеве в споре за квартиру один совладелец квартиры расстрелял другого: видео

       

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Новости Киева Полиция Жертвы Криминальные новости Новости недвижимости Оружие
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