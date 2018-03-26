Спорт IQ. Парашутизм

В последнее время большую популярность набирает парашютный спорт – дело, которое не прощает ошибок, зато дает неземные возможности.

Бейсджампинг. Именно так называется, наверное, самый экстремальный вид спорта в мире, который зародился из парашютизма.

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Различие между ними заключается в расстоянии: в парашутизме дистанция до земли должна быть не менее тысячи метров. Зато в бейсджампинге километр – это максимальная высота, с которой совершают прыжки.

Еще одним видом парашютизма является скайдайвинг, который поднимает до облаков и даже выше. Он является самым быстрым из всех немоторных видов спорта. Здесь частенько разгоняются почти до 500 километров в час. А средняя скорость полета – под 300 километров за 60 секунд.

Скайдайверам за короткий промежуток времени приходится выполнять разнообразные пируэты. Главное – не забыть открыть парашют.

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