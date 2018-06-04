Спорт IQ. Паркур

Это занятие признали видом спорта только в 2017 году. И это несмотря на то, что в нем можно найти элементы единоборств, легкой атлетики, гимнастики, скалолазания и многих других дисциплин.

Паркур – экстремальное занятие, которое учит на пути к цели преодолевать любые барьеры. Паркур – молодой вид спорта. Но украинцы уже успели запрыгнуть в его историю.

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Паркур с французского можно перевести словом – полоса препятствий. Появилось немало терминов для обозначения главных понятий паркура. В частности тех, кто занимается им стали называть трейсерами.

В этом спорте можно найти элементы легкой атлетики, гимнастики, скалолазания, плавания или брейкданса. Дошло даже до того, что в некоторых странах полицейские не против, чтобы паркур ввели в программы их физической подготовки. В 2017 году Великобритания стала первой страной, которая официально признала паркур видом спорта.

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