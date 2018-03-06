Спорт IQ. Поло

Чтобы хотя бы на элементарном уровне заниматься этим видом спорта, нужны годы тренировок. Кроме того вам помимо недешевой амуниции понадобится верный четвероногий помощник. И не один, а сразу несколько. Такой элитный спорт как поло лишь на первый взгляд прост. На самом деле он скрывает много деталей.

Один из древнейших видов спорта из всех, которые дожили до наших дней, возник еще 2 тысячи лет назад. Есть свидетельства, что погонять мяч верхом на лошадях в давние времена любили жители Тибета, Персии, Японии и Китая. Впоследствии игра распространилась на Индию, где и получила свое название. Именно в Индии ее подсмотрели британские офицеры, которые поспособствовали дальнейшему распространению ее по миру. Случилось это в середине XIX века.

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А вот в начале XX века поло набрало невиданную популярность: статус олимпийского вида спорта и десятки тысяч болельщиков на стадионах. Интересно, что одна из стран, где поло был на ведущих ролях, это Соединенные Штаты. Но со временем свое начали отбирать главные спортивные киты – бейсбол, баскетбол и футбол. Ну а поло, потеряв массовость, превратился в элитный вид спорта.

Какая страна занимает первые места на международных соревнованиях по этому виду спорта и какая роль в игре отведена лошадям – смотрите в программе.