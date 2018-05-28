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Спорт IQ. Родео

Спорт IQ 13 Читати новину українською

Ковбой обычно ассоциируется со стрельбой, салунами и образом смельчаков дикого запада. Хотя исторически, ковбои – это, по сути, пастухи. Современные ребята в красивых шляпах имеют еще одно воплощение. Сейчас ковбои превратились в профессиональных спортсменов. Хотя именно катание на быках сейчас является визитной карточкой родео, своим появлением этот вид спорта обязан другому животному – лошади.

Самый опасный, а от того – самый популярный вид родео – это родео на быке. То, что начиналось, как цирковое развлечение, сейчас стало полноценным видом спорта с масштабными соревнованиями, специальными аренами, кучей фанатов и солидными призовыми.

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Суть соревнований очевидна: залезаешь на разъяренного, как черт, быка и пытаешься удержаться на его спине как можно дольше. Стартует заезд с небольшого отряда, где ковбой усаживается на спину быка. Седло или уздечка на профессиональном родео запрещены. Вокруг быка обматывают прочную шнуровку – и это единственное, за что может держаться всадник. Чтобы не повредить руку, ковбой одевает массивную кожаную рукавицу и ... Вьё!

При этом, касаться быка свободной рукой – запрещено. Это влечет за собой мгновенную дисквалификацию. Для того, чтобы попытку засчитали, нужно продержаться на спине по крайней мере 8 секунд. Более полтонное животное в это время естественно пытается сбросить ковбоя из себя, или, при случае, еще и пробежаться по нему.

Больше – смотрите программе.

Теги: Новости спорта экстрим Спорт IQ
Источник: 24 Канал
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