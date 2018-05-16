Спорт IQ. Стрит лудж

Спускаться с горки – невероятно простое и одновременно одно из любимых развлечений людей во всех уголках планеты. Поэтому не удивительно, что на ее основе возникла целое множество и летних и зимних видов спорта. Ни один из них не назовешь безопасным, впрочем есть и экстремальные варианты спусков с горки, в частности, стрит лудж находится в 10 самых опасных видов спорта.

Снег – далеко не обязательное условие для того, чтобы кататься на санках. Есть теплая версия детской забавы, которая переросла в полноценный вид спорта. Вашему вниманию экстремальное хобби, которое пыталась не допускать полиция – стрит лудж.

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Стрит лудж – это так называемое уличное катание на "санях". Люди находят крутые склоны холмов, забираются на них и спускаются вниз с огромной скоростью. У этих "уличных саней" нет тормозов, поэтому несчастные случаи нередки. Защитой для спортсменов, на случай, если они куда-нибудь врежутся, служит кожаная одежда и шлемы. И все же количество смертельных случаев: примерно 1 из 1000.

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