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      Спорт на шпильках: Сара Джессика Паркер показала смешное видео с тренировки

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      Сара Джессика Паркер
      Сара Джессика Паркер / GettyImages

      Звезда сериала "Секс в большом городе", голливудская киноактриса Сара Джессика Паркер поразила сеть коротким роликом, в котором она показала, как делать элементарные упражнения на шпильках.

      Новое видео Паркер опубликовала на своей странице в Instagram.

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      В коротком ролике звезда качает пресс и делает элементарные физические упражнения, однако она выполнила это в стиле главной героини культового сериала "Секс в большом городе" Кэрри Брэдшоу. Так, Сара показала свою тренировку в ярких туфлях-лодочках на каблуках.

      "Кто сказал, что нельзя делать упражнения на каблуках", – прокомментировала видео актриса.

      Тренировка Сары Джессики Паркер: смотрите видео

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Допис, поширений SJP (@sarahjessicaparker)

       

      Теги: LifeStyle Кино
      Источник: 24 канал
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