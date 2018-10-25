Спорт на шпильках: Сара Джессика Паркер показала смешное видео с тренировки
Звезда сериала "Секс в большом городе", голливудская киноактриса Сара Джессика Паркер поразила сеть коротким роликом, в котором она показала, как делать элементарные упражнения на шпильках.
Новое видео Паркер опубликовала на своей странице в Instagram.
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В коротком ролике звезда качает пресс и делает элементарные физические упражнения, однако она выполнила это в стиле главной героини культового сериала "Секс в большом городе" Кэрри Брэдшоу. Так, Сара показала свою тренировку в ярких туфлях-лодочках на каблуках.
"Кто сказал, что нельзя делать упражнения на каблуках", – прокомментировала видео актриса.
Тренировка Сары Джессики Паркер: смотрите видео
Источник: 24 канал
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