Спорт на шпильках: Сара Джессика Паркер показала смешное видео с тренировки

Звезда сериала "Секс в большом городе", голливудская киноактриса Сара Джессика Паркер поразила сеть коротким роликом, в котором она показала, как делать элементарные упражнения на шпильках.

Новое видео Паркер опубликовала на своей странице в Instagram.

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В коротком ролике звезда качает пресс и делает элементарные физические упражнения, однако она выполнила это в стиле главной героини культового сериала "Секс в большом городе" Кэрри Брэдшоу. Так, Сара показала свою тренировку в ярких туфлях-лодочках на каблуках.

"Кто сказал, что нельзя делать упражнения на каблуках", – прокомментировала видео актриса.

Тренировка Сары Джессики Паркер: смотрите видео