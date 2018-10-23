Спорт наизнанку. Как спорт помог Биллу Шаффенгауеру в прямом смысле выжить

В свежем выпуске программы "Спорт наизнанку" – мать-проститутка, детские дома и голод не помешали американцу Биллу Шаффенгауеру дойти до своей цели – олимпийского пьедестала.

В доме Билла передозировки случалось чаще, чем ужин. Его мать зарабатывала на наркотики проституцией. Поэтому улицы Солт Лейк Сити были для парня безопаснее, чем собственный дом.

Как при одной единственной мечте – выжить! – Билл стал призером Олимпийских игр – смотрите в программе.