Спорт наизнанку. Красноречивый Кварцяный снова напомнил о себе
В свежем выпуске программы "Спорт наизнанку" – он уже отошел от дел футбольных, но его скандальные пресс-конференции до сих пор в тренде. А все потому, что этот одиозный тренер – Виталий Владимирович Кварцяный.
Также в выпуске:
Королева автоспорта – не только головокружительные скорости и бескомпромиссная борьба, это прежде всего битва механиков и техники.
Футбольной звезде Луису Суаресу палец в рот не клади. Он способен буквально оставить каждого без определенной части тела.
Источник: 24 канал
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