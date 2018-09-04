Спорт наизнанку. Красноречивый Кварцяный снова напомнил о себе

В свежем выпуске программы "Спорт наизнанку" – он уже отошел от дел футбольных, но его скандальные пресс-конференции до сих пор в тренде. А все потому, что этот одиозный тренер – Виталий Владимирович Кварцяный.

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Футбольной звезде Луису Суаресу палец в рот не клади. Он способен буквально оставить каждого без определенной части тела.