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      Телеканал новостей 24 Программы Спорт навыворот
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      Спорт наизнанку. Самый популярный способ махинации на Формуле-1

      Спорт навыворот 12 Читати новину українською

      В свежем выпуске программы "Спорт наизнанку" – в 2008 году вершины креатива в формульном шулерстве достигла команда "Рено". Скандал на гран-при Сингапура западная пресса окрестила крешгейтом и здесь были все составляющие не только спортивного события, а оскароносного фильма – жертвенность, триумф и падение, предательство и забвение.

      Также в выпуске:

      Профессия профессионального биатлониста требует большего количества талантов, солидной подготовки и заоблачной концентрации. Однако и в этом котле нашлось место для ошибок, а иногда настоящих курьезов.

      Теги: Спорт Новости биатлона Аварии и ДТП Формула-1 Спорт навыворот
      Источник: 24 канал
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