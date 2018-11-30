Спорт наизнанку. Самый популярный способ махинации на Формуле-1

В свежем выпуске программы "Спорт наизнанку" – в 2008 году вершины креатива в формульном шулерстве достигла команда "Рено". Скандал на гран-при Сингапура западная пресса окрестила крешгейтом и здесь были все составляющие не только спортивного события, а оскароносного фильма – жертвенность, триумф и падение, предательство и забвение.

Также в выпуске: Профессия профессионального биатлониста требует большего количества талантов, солидной подготовки и заоблачной концентрации. Однако и в этом котле нашлось место для ошибок, а иногда настоящих курьезов.